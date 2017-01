Der Amateurfußball kämpft um seine Rechte

Die Deutsche Fußball-Liga hat mal wieder einen Rekord zu feiern. 3,24 Milliarden Euro haben die Profi-Klubs der 1. Bundesliga in der vergangenen Saison umgesetzt. Ganz anders sieht die finanzielle Situation an der Basis aus. Da kämpft mancher Amateurklub ums Überleben. Und so gründen jetzt einige das Bündnis "Rettet die Amateurvereine". Mit dabei ist auch ein Verein aus Nordrhein-Westfalen.