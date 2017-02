Das teilten die Richter am Montag in Kairo in letzter Instanz mit. Das Urteil ist rechtskräftig.

Im Februar 2012 waren im Stadion der Hafenstadt Port Said 74 Menschen ums Leben gekommen, als in einer politisch aufgeheizten Atmosphäre Fans des örtlichen Vereins Al-Masri nach dem Abpfiff brutal auf Anhänger des Kairoer Clubs Al-Ahli losgegangen waren.

Das Gericht bestätigte auch die Urteile gegen zehn Angeklagte, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren. Bei zwölf weiteren Angeklagten, darunter auch dem ehemaligen Polizeichef aus Port Said, bleiben Haftstrafen über fünf Jahre bestehen.

Stand: 20.02.2017, 12:25