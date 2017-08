Kroos und Neuer für Weltfußballer-Wahl nominiert

Die beiden deutschen Nationalspieler und 22 weitere Stars stehen auf der Liste für die Auszeichnung "The Best", die am 23. Oktober in London vergeben wird.

Ronaldo vor fünfter Auszeichnung

Große Chancen auf die Trophäe dürften aber weder Kroos noch Neuer haben, auch die nominierten Bundesliga-Legionäre Robert Lewandowski (Polen), Arturo Vidal (Chile/beide Bayern München) und der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) sind lediglich Außenseiter gegen Vorjahressieger Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal), der sich berechtigte Hoffnungen auf seine fünfte Auszeichnung als bester Fußballer der Welt nach 2008, 2013, 2014 und 2016 machen darf.

Löw und Ancelotti auf der Liste der Trainer

Zu den zwölf Kandidaten für den Welttrainer des Jahres gehören Bundestrainer Joachim Löw, der im Sommer mit der Nationalelf den Confed Cup gewann. Auch Carlo Ancelotti von Rekordmeister Bayern München ist nominiert.

Nationalmannschaftskapitänin Dzsenifer Marozsan darf neben neun Kontrahentinnen auf die Wahl zur Weltfußballerin hoffen. Ralf Kellermann, der seine Arbeit beim VfL Wolfsburg im Frühjahr beendet hatte, ist einer von zehn Kandidaten für den Welttrainer im Frauenfußball.

Auch Fans stimmen mit ab

Von 2009 bis 2015 hatte die FIFA den Weltfußballer in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift France Football mit dem Ballon d'Or (Goldener Ball) geehrt und den Prozess im Vorjahr wieder komplett auf eigene Beine gestellt. Neben den Spielführern der Nationalmannschaften, den Nationaltrainern und 200 ausgewählten Journalisten dürfen seither auch die Fans abstimmen. Die Stimmen der Kapitäne und Trainer zählen genauso zu 50 Prozent wie das Auszählungsergebnis bei Medienvertretern und Anhängern.

Das Fanvoting startet am kommenden Montag auf der Webseite der FIFA und endet am 7. September. Ende September wird der Verband die drei Finalisten in jeder dieser vier Kategorien sowie für den Puskas-Preis für das schönste Tor, den Fanpreis und die neue Auszeichnung "The Best -Welttorhüter" bekannt geben.

Stand: 17.08.2017, 17:21