Kölns Lukas Klünter: Vom Bankdrücker zum Nationalspieler

Vor drei Monaten hätten mit dem Namen Lukas Klünter wohl nur die eingefleischtesten FC-Fans etwas anfangen können. Heute ist der 20-Jährige in aller Munde – und das weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus.

Als vorläufige Krönung seiner noch jungen Karriere hat ihn Nationaltrainer Stefan Kuntz in den Kader zur U21-EM in Polen berufen. Auf den Anruf hatte Klünter zwar gehofft, erwartet hatte ihn der Rechtsverteidiger aber nicht, wie der Profi des 1. FC Köln im Vereinsmagazin "GeißbockEcho" verriet.

Klünters Durchbruch "von Null auf Hundert"

Überhaupt kam vieles in der Laufbahn von Klünter unerwartet. So auch sein Startelf-Debüt Anfang April gegen Eintracht Frankfurt, über das er erst kurz vor der Partie von FC-Trainer Peter Stöger informiert wurde. In der Folge absolvierte der gebürtige Euskirchener alle Spiele und wurde mit jeder Minute besser. Nachdem er gegen Hoffenheim und Bremen bereits als Vorlagengeber glänzte, durfte sich Klünter im Nachbarschafts-Duell bei Bayer Leverkusen schließlich auch selbst in die Torschützenliste eintragen.

" Es kam alles sehr plötzlich und ging quasi von Null auf Hundert ", kann der Kölner seinen plötzlichen Ruhm manchmal selbst noch nicht fassen. Zumal es lange so aussah, als bliebe Klünter der Durchbruch bei den Geißböcken verwehrt: Nach seinem ersten Bundesliga-Kurzeinsatz vor einem Jahr in Hoffenheim, pendelte er zwischen der zweiten Mannschaft und der Ersatzbank hin und her. Weitere Profi-Einsätze: Fehlanzeige! Auch ein Abschied aus Köln schien denkbar. Doch mittlerweile ist der 20-Jährige aus der Abwehrkette der Stöger-Truppe nicht mehr wegzudenken – unterschrieb zuletzt sogar einen neuen Dreijahresvertrag beim FC.

Mit 15 noch auf Ascheplätzen

Dass sich Klünter ohne Ausbildung in einem Nachwuchsleistungszentrum seinen Traum von der Bundesliga erfüllen konnte, macht seinen Durchbruch umso bemerkenswerter. Seine ersten fußballerischen Schritte machte der Rechtsfuß beim SSV Weilerswist – war bis zum Alter von 15 Jahren vorwiegend auf Ascheplätzen zu Hause. Zur Saison 2013/14 wechselte Klünter in die Jugendabteilung des TSC Euskirchen und schaffte über die Zwischenstation Bonner SC den Sprung zum 1. FC Köln.

Europa League ist ein weiterer Höhepunkt

Und mit den Geißböcken will er in der kommenden Saison nun auch die Europa League aufmischen: " Das ist ein weiterer Höhepunkt für mich ", betonte Klünter, der sich jedoch erstmal ganz auf die U21-EM konzentrieren will. Dass er für das Turnier seine Planungen für den Sommer umwerfen musste, war dabei kein Problem. Im Gegenteil: " Lukas war darüber sehr glücklich ", verriet DFB -Coach Kuntz, den vor allem " die Frische und Unbekümmertheit " des Kölners begeistern.

Die Chancen, dass sich Klünter auch in der Nationalmannschaft auf der rechten Außenbahn etabliert und weitere Geistesblitze wie im FC-Dress folgen lässt, stehen also gut.

Stand: 13.06.2017, 15:46