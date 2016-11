Gladbachs Meister-Torwart - Wolfgang Kleff wird 70

Mit Borussia Mönchengladbach bejubelte er in den "goldenen" 70ern viele Titel, in der Nationalmannschaft stand er stets im Schatten von Sepp Maier. Am Mittwoch feiert Torwart Wolfgang Kleff seinen 70. Geburtstag.