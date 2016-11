Der FDP-Politiker soll am Freitag beim DFB-Bundestag in Erfurt von den Delegierten in das Amt gewählt werden und künftig das fünfköpfige Gremium leiten. Die Einführung einer Ethikkommission und einer reformierten Compliance-Struktur hatte DFB-Chef Reinhard Grindel als Konsequenz aus der Affäre um das Organisationskomitee des WM-Sommermärchens 2006 angekündigt.

Keine separate rechtsprechende Kammer

Die neue Ethikkommission "soll in Fällen illegaler oder unethischer Verhaltensweisen aktiv werden, die der Integrität und dem Ansehen des DFB schaden", steht im DFB-Jahresbericht. Die fünf unabhängigen Mitglieder (darunter zwei Frauen), die eine "Befähigung zum Richteramt besitzen oder langjährige Erfahrung in herausgehobener Funktion vergleichbarer Tätigkeitsfelder haben" müssen, werden vom Bundestag gewählt.

Die Ethikkommission kann eigenständig Ermittlungen aufnehmen. Im Unterschied zum Weltverband FIFA erfolgt die Rechtsprechung nach Anklage der Ethikkommission aber nicht durch eine unabhängige, rechtsprechende Kammer, sondern über das verbandseigene Sportgericht., das auch über die Strafen von Rotsündern oder aufmüpfigen Trainern entscheidet.

Justiz- und Außenminister in der Kohl-Ära

Kinkel war unter Bundeskanzler Helmut Kohl in den 90er Jahren Justiz- und Außenminister. Von 1994 bis 2002 saß er im Deutschen Bundestag. Von 1993 bis 1995 war er Bundesvorsitzender der FDP.

Stand: 03.11.2016, 11:17