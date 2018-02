Kurt-Landauer-Stiftung - "Im Stadion legt man ja seinen Kopf nicht ab"

Wenn wir mal in Fankurven allgemein schauen, wie verbreitet sind Antisemitismus und Rassismus dort?

Müller: Offener Rassismus oder Antisemitismus sind in den Stadien weniger sichtbar als noch in den 90ern oder frühen 2000ern. Das hat an vielen Standorten nicht unerheblich mit den Ultra-Gruppen zu tun, die diese rechtsoffenen Tendenzen zurückgedrängt haben. Die Stadien sind aber trotzdem auch heute noch Brenngläser der Gesellschaft. Es gibt einen Rechtsruck, und der spiegelt sich auch in den Einstellungen der Menschen im Stadion wieder. Daher ist das für uns wichtig, auch dort Werte zu vermitteln und vorzuleben. Wenn man ins Stadion geht, legt man ja seinen Kopf nicht ab.

Abgesehen von der Statue – welche Projekte haben Sie mit der Kurt-Landauer-Stiftung für die nächsten Monate und Jahre geplant?