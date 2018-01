Die Talfahrt des Hallenfußballs in Deutschland

Der Hallenfußball als Zeitvertreib in der Winterpause erfreute sich einst so großer Beliebtheit, dass der DFB vor 30 Jahren das "Hallenmasters" ins Leben rief. Fast im Tagesrhythmus wurden bis zu 18 Turniere in der ganzen Republik mit sechs bis acht Teams an ein oder zwei Tagen ausgetragen.

Amateurteams sorgten für reizvolle Derbys, deren Anhänger machten die passende Stimmung in der Halle. Quasi alle Bundesligateams machten mit, namhafte Mannschaften aus dem Ausland bereicherten die Turniere.

Rekordmeister BVB

In einem komplizierten Punktesystem wurden unter den Profimannschaften die Qualifikanten für das Finale ermittelt, das ab 1989 in Dortmund oder München ausgetragen wurde. Mit vier Siegen (1990-92, 1999) ist Borussia Dortmund Hallen-Rekordmeister, Bayern München blieb in den 14 Jahren ohne Hallentitel.

Der Gewinn des "Hallenmasters" hing oftmals davon ab, in welcher Besetzung die Mannschaften antraten. Viele Teams taten dies mit der zweiten oder dritten Garde. Das Verletzungsrisiko auf Kunstrasen spielte immer mit.

1998 wurde der Belastung im Profifußball erstmals Rechnung getragen. Jeder Bundesligist und ausgesuchte Amateurmannschaften absolvierten nur noch ein Qualifikationsturnier, die besten durften dann im Finalwettbewerb noch einmal ran.

Mehr Termine, weniger Pause - Pech für den Hallenfußball

Der aufgeblähte Terminkalender der Vermarktungsmaschine Fußball und die Verkürzung der Winterpause machten dem organisierten Hallenfußball 2001 endgültig den Garaus. In der Winterpause 2015/16 absolvierte erstmals kein Bundesligist ein Hallenturnier.

Auch in diesem Jahr spielt der Hallenfußball keine große Rolle. Bei der FIFA und dem DFB wird der Fokus sowieso eher auf Futsal gelegt, den Hallenkick ohne Bande.

Tot ist Hallenfußball aber noch nicht. In vielen Städten wie Essen oder Wuppertal erfreuen sich die Stadtmeisterschaften nach wie vor großer Beliebtheit. Zudem sind auch in diesem Jahr wieder viele Traditionsmannschaften um eine Renaissance des Budenzaubers bemüht. Für das "Oldie Masters" am 13. Januar in Chemnitz haben unter anderem die Vize-Weltmeister Michael Ballack und Bernd Schneider ihr Kommen angekündigt.

sid | Stand: 05.01.2018, 11:01