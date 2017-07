EM-Spielort 2024 - DFB erhält 14 Bewerbungen

Nur zehn Städte können allerdings auch Spielort werden, sollte Deutschland im September 2018 den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 erhalten. Welche zehn Städte sich in diesem internen Auswahlverfahren durchgesetzt haben, will das Präsidium des DFB am 15. September 2017 bekanntgeben.

dpa | Stand: 10.07.2017, 15:00