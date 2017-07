"Der Rabenfittich brennt." Das verspricht ein Plakat des SV 03 Geseke. Die Stadt, die der Klub im Namen trägt, feiert 800 Jahre ihres Bestehens. Der SV aus der Kreisliga feiert gerne mit, und da er in seinem Sportzentrum Rabenfittich gerne mal höherklassigen Fußball bieten wollte, lud er sich den SV Lippstadt 08 und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ein. Der Oberligist und der Regionalligist sagten beide zu. Sie wollten am Freitag (07.07.17) ihre Form testen, die Geseker versprachen den Zuschauern Essen und Getränke zu "sportlichen und familienfreundlichen Preisen".

Das Spiel ist abgesagt worden. Wie auch das Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem RSC Charleroi. Wie auch das Testspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Dynamo Dresden. Wie auch das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel. Weiter auf der vermutlich nicht vollständigen Liste von Spielen, die im Sommer 2017 aus Sicherheitsgründen abgesagt oder an einen anderen Ort verlegt wurden:

Jahn Regensburg - SV Ried

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig

Chemnitzer FC - Dynamo Dresden

KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt

1. FC Kaiserslautern - Sparta Prag

1. FC Kaiserslautern - Wacker Innsbruck

Zu wenig Polizei in Thüringen

Die Gründe für die hohe Zahl an Absagen sind unterschiedlich, meistens geht es um "Sicherheit". Manchmal werden sie von den Vereinen auch nachvollzogen. So hatte der Deutsche Fußball-Bund dem FC Carl Zeiss Jena geraten, die Partie gegen Dynamo Dresden abzusagen, weil auch viele Thüringer Polizeibeamte zum geplanten Zeitpunkt in Hamburg beim G20-Gipfel ihren Dienst leisteten. "Der FC Carl Zeiss Jena und die SG Dynamo Dresden bedauern die Absage des Spiels, haben aber gleichwohl Verständnis für die Situation der Polizei am besagten Wochenende", heißt es in einer Mitteilung des Aufsteigers in die Dritte Liga.

Manchmal gibt es aber auch Kopfschütteln. "Warum das Spiel gegen Sparta Prag abgesagt werden musste, verstehen wir nicht", sagte Stefan Roßkopf, der Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern. Die Partie war für den 12. Juli im österreichischen Kematen vorgesehen. In der Nähe bereitet sich der Zweitligist auf die kommende Saison vor.

"Wir haben keinerlei Problemfans erwartet. So weit ich weiß, gilt das auch für Sparta Prag", so Roßkopf. Trotzdem hätten die lokalen Behörden strenge Sicherheitsauflagen wie getrennte Eingänge für die verschiedenen Fangruppen gefordert. Diese Auflagen seien nicht zu erfüllen gewesen.

"Potentielle Gefahr"

Holger Kammerer ist Vorsitzender des FV Viktoria Ubstadt. Er hatte sich auf den Test zwischen dem Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig auf der Anlage des Kreisligisten gefreut. Ubstadt liegt vor den Toren Karlsruhes, der Trainer des Drittligisten, Marc-Patrick Meister, war mal Trainer der Viktoria. "Das wäre ein supertolles Spiel für uns gewesen", so Kammerer, der auch bedauert: "Ein paar tausend Euro wären schon für uns hängen geblieben."

Nach einem Gespräch mit Vertretern des Ordnungsamtes, der Polizei und dem KSC stand aber für die Ubstädter fest, dass sie das Spiel absagen. "Die zuständige Polizeibehörde erkannte eine potentielle Gefahr durch gewaltbereite Gruppierungen aus dem Umfeld und hätte hohe Sicherheitsauflagen an uns als Veranstalter gestellt. Diese Auflagen sind mit derart hohen Kosten und Risiken verbunden, dass es uns leider nicht möglich ist, dieses tolle Event bei uns durchzuführen", schreibt der Klub auf seiner Internetseite.

Marc-Patrick Meister muss auf den Besuch in Ubstadt verzichten. Das Spiel wurde in den Karlsruher Wildpark verlegt.

Von einer potentiellen Gefahr ist oft die Rede, wenn die Gründe für abgesagte Testspiele hinterfragt werden. Im Fall des Karlsruher Tests in Ubstadt soll die Gefahr darin bestanden haben, dass eine Freunschaft zwischen den Fans von Eintracht Braunschweig und dem SV Waldhof Mannheim gebe, auch den gewaltbereiten. Zwischen Mannheimer Fans und denen des KSC geht es hingegen teilweise eher feindselig zu.

"Einfach nicht umsetzbar!"

Bestehende Fanfreundschaften haben explizit zur Absage des Spiels zwischen Zweitligaaufsteiger Jahn Regensburg und dem österreichischen Erstligisten SV Ried geführt. Die Partie sollte auf der Anlage der DJK Straßkirchen angepfiffen werden.

Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen und erläutert die "schweren Herzens" erfolgte Absage auf der Vereinshomepage so: "Nach Rücksprache mit den Behörden (Polizeidienststellen Linz, Ried, Passau) und unserer Gemeinde, sind die entsprechenden Vorgaben und Maßnahmen (zum Beispiel: getrennte Parkplätze und Eingänge, Fankäfige) auf unserem Fußballgelände einfach nicht umsetzbar! Hintergrund: Nach Informationen über Rieder und Linzer Polizeistellen besteht eine Feindschaft zwischen Linzer und Rieder Fangruppen, während Linzer mit Regensburger und Rieder mit Burghauser Anhängern sympathisieren: Und für ihre Auseinandersetzungen suchen sich diese Fans vor allem kleine Ortschaften aus."

Hinweise von der ZIS

Welche Fans mit wem gut können oder nicht, weiß die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS). Die von der nordrhein-westfälischen Polizei geführte Stelle sammelt Erkenntnisse über möglicherweise gewaltbereite Fans und solche, die auffällig geworden sind. Zudem schätzt die ZIS Gefahren ein und steht nach Angaben von Polizeisprecherin Nadine Perske "in engem Austausch mit dem DFB, der DFL und der zuständigen Polizei" bei Heimvereinen oder dem neutralen Veranstalter, wie es ihn bei Testspielen häufigt gibt.