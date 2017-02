#1 Warte mal kurz - nee, doch nicht!

Ein eigener Mitspieler liegt am Boden, ist anscheinend verletzt: Da unterbricht so mancher Spieler gerne mal die Partie. So scheinbar auch Amsterdams Joel Veltman am Sonntag (12.02.17) bei der Parte Ajax gegen Sparta Rotterdam. Veltman hebt die Arme, sein Gegenspieler stellt den Betrieb ein - doch dann sprintet Veltman los, schlägt eine (schwache) Flanke. Das Fair Play des Gegners auszunutzen, darauf muss man erst einmal kommen. Ajax gewinnt am Ende übrigens 2:0.