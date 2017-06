Christian Fischer ist Vorsitzender des Fußballkreises Gelsenkirchen. Selbst seit 25 Jahren als aktiver Fußballer unterwegs, engagiert sich der 31-jährige Gymnasiallehrer seit vielen Jahren als Fürsprecher für die ehrenamtlichen Leistungen im Amateurfußball.

WDR : Herr Fischer, die FIFA diskutiert momentan Regeländerungen im Fußball. Beispielsweise soll die Netto-Spielzeit erhöht werden. Es wird überlegt, bei jeder Spielunterbrechung die Zeit anzuhalten. Und dafür die Nettospielzeit auf 2 x 30 Minuten zu begrenzen. Was halten sie als Vertreter des Amateurfußballs von so etwas?

Christian Fischer: Wir praktizieren das bei unseren Hallen-Stadtmeisterschaften bereits seit einiger Zeit mit der Netto-Spielzeit. Beim Hallenfußball macht das Sinn, da wird damit dem Zeitspiel der Garaus gemacht. Auf dem großen Feld sehe ich aber mehr Nachteile. Der Aufwand für die Schiedsrichter wird größer. Man muss sich im Klaren sein: Bei einem Kreisliga-Spiel haben wir einen Schiedsrichter auf dem Platz, nicht drei oder sogar vier. Dieser Schiri hat schon genug zu tun. Sollte er auch noch das Zeit-Management übernehmen, wäre er möglicherweise überfordert. Wir bräuchten also jemand weiteres an der Linie, der die Zeit nimmt. Haben wir aber nicht. Dem Fußball fehlt es an der Basis ja so schon an ehrenamtlichen Helfern.

WDR: Neben der Erhöhung der Netto-Spielzeit hat sich die FIFA auf die Fahnen geschrieben, den Fair-Play-Gedanken im Fußball stärker zu fördern. So sollen Sünder härter bestraft werden, Meckereien gegen den Schiedsrichter sollen zum Beispiel auch in Punktabzügen münden. Gut?

Fischer: Grundsätzlich bin ich dafür, dass Gewalt im Fußball stärker sanktioniert werden muss. Es ist nun einmal so, dass in unserer Gesellschaft die Hemmschwelle für Gewalt gesunken ist. Das zeigt sich auch im Fußball. Und das darf nicht sein. Wir haben auf unserer Ebene im Fußballkreis vom Regelwerk her nur begrenzte Möglichkeiten, einen sündigen Fußballer zu bestrafen. Wenn das erweitert und verschärft würde, wäre ich dankbar. Da wären für mich auch Kollektivstrafen gegen einen Verein ein gutes Mittel. Denn jeder Verein ist auch für seine Spieler verantwortlich.

WDR: Der ehemalige niederländische Nationlstürmer Marco van Basten setzt sich stark für Regeländerungen ein. Er hätte zum Beispiel gern die Abseitsregel abgeschafft und wäre für die Einführung von Zeitstrafen statt Gelber Karten. Machbar im Amateurfußball?

Fischer: Die Zeitstrafe ist sicherlich machbar und auch sinnvoll. Sie funktioniert in anderen Sportarten ja auch sehr gut. Es geht darum, Sünder auf dem Fußballplatz wirkungsvoller zu bestrafen. Und mit Gelben Karten wird auf Spielerseite durchaus auch gespielt, sie werden zum Teil bereitwillig in Kauf genommen. Eine Zeitstrafe wäre ein empfindlichere Bestrafung. Halte ich für gut.

WDR: Sie haben es angesprochen: In der Kreisliga liegt die Spielleitung bei einem einzigen Schiedsrichter. Würden dem härtere Strafen für Sünder helfen?

Fischer: Wir müssten grunsätzlich dahinkommen, dass kein Schiedsrichter mehr allein auf dem Platz steht. Es müssten immer mindestens drei vor Ort sein. Aber erstens will ja heute kaum noch einer Schiedsichter werden, zum anderen entstünden den kleinen Vereinen mit mehr Schiedsrichtern noch mehr Kosten. Die kommen aber heute kaum noch zurecht. Also meine ich: Hier müssten der DFB , die DFL und auch die großen Fußballstars helfen. Wir brauchen hier eine Sonderabgabe für die Vereine. Würde beispielsweise der DFB im Zusammenspiel mit der DFL sämtliche Schiri-Kosten für die Vereine übernehmen, wäre uns schon sehr geholfen. Die Fußballstars könnten mit Stiftungen helfen, die Amateurvereine konkret mit Geld unterstützen. Was natürlich projektbezogen verwendet werden müsste und nicht in etwaige Spielergehälter fließen dürfte.

WDR: Findige Amateurvereine mit guten Ideen hätten keine Probleme, hört man zu diesem Themenbereich gern aus der DFB-Zentrale. Sehen Sie das auch so?

Fischer: Nein, die gesellschaftliche Funktion von Vereinen wird immer größer. Entsprechend wäre größere finanzielle Unterstützung der Verbände und der öffentlichen Hand nur sinnvoll und gerecht. Ein Beispiel: Bei unseren Fußballvereinen in Gelsenkirchen landen derzeit sehr viele Flüchtlinge. Die gewöhnen sich mit dem Leben in unserem Verein an die Regeln und Gesetze im Land. Und sie werden integriert. Das ist gut und gehört sich auch so. Dafür brauchen die Vereine aber Unterstützung, denn oftmals fehlt es den Klubs natürlich an geschultem Personal. Das müsste mal erkannt werden. Und da sehe ich insgesamt mehr Handlungsbedarf als in etwaigen Regeländerungen.

Das Interview führte Olaf Jansen

Stand: 21.06.2017, 08:33