Korruption, Auslandsvermarktung, Sportgerichtbarkeit: Der Saisonstart der Fußball-Bundesliga wurde von Protestaktionen gegen die Entwicklungen im deutschen Profifußball begleitet. Bereits am Freitag (18.08.2017) skandierten die Anhänger des FC Bayern München und Bayer Leverkusen beim Bundesliga-Eröffnungssppiel gemeinsame Parolen, die sich gegen den Deutschen Fußball-Bund richteten.

Schmähplakat ist gemeinsamer Nenner

Die Unmutsbekundungen wurden nicht nur im Fußball-Oberhaus laut. Auch die Anhänger des Regionalligisten Rot-Weiss Essen verschafften ihrem Ärger Luft. Der gemeinsame Nenner war ein Schmähplakat, das sich ganz unverholen gegen den Dachverband des deutschen Fußballs richtete : "F... dich DFB", war darauf zu lesen.

Der Zeitpunkt der Initiative überraschte dann doch. Denn in der Vorwoche hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel noch angekündigt dem Kontrollauschuss seines Verbandes zu empfehlen, keine Kollektivstrafen mehr zu beantragen. Vielmehr wolle Grindel den Dialog mit den Vereinen suchen. "Diese Aktion war bereits vor den Aussagen des DFB geplant", sagt Christian Helbich. Helbich ist der 2. Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, die ein Zusammenschluss und eine Interessenvertretung örtlicher Fanprojekte ist.

Arbeitsgemeinschaft Fanprojekte: "Aktion nicht gegen DFB-Präsident Grindel"

"Die Aktion ging daher nicht gegen die Aussagen von Herrn Grindel in der Vorwoche" , betont Helbich. Die Aussagen des DFB-Präsidenten seien in der Fan-Szene mit einer gewissen Neugier aufgefasst worden. Wirklich besänftigen konnte Grindels Vorstoß die Gruppierungen aber offenbar nicht. "Die Fans fühlen sich vom Verband in eine Ecke gedrängt" , betont Helbich und erklärt weiter: "Ein entscheidender Grund der Proteste ist die Undurchschaubarkeit des DFB-Strafsystems. Viele Sanktionen seien in der Vergangenheit ohne klare Linie verhängt worden. "Das führt bei den Fans zu einer gewissen Ohnmacht" , sagt Hellbich.

Ein weiterer Streitpunkt ist die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs und die damit einhergehende Auslandsvermarktung und Zerstückelung des Spieltags, um die TV-Einnahmen zu erhöhen.

Aue-Fans sorgen für Eklat

Dass in den Parolen der Anhänger viel Polemik steckt, ist für Hellbich keine Überraschung: "Die Ausdrucksweise war gezielt hart gewählt und ist ein fußballkultur-typischer Protest."

Einige Anhänger schossen aber auch deutlich übers Ziel hinaus. Fans des Zweitligisten FC Erzgebirge Aue sorgten mit der Botschaft: "Sportgerichtsbarkeit = Vereinsholocaust" für Ärger. Das Kontrollgremium des DFB ermittelt bereits. "Das Protestbanner in Aue, wofür sich die Fanszene des FC Erzgebirge bereits entschuldigt hat, ist natürlich kritisch zu sehen", kommentiert Helbich.

Schalker Ultras üben Kritik

Die harschen Anfeindungen gegen den deutschen Fußballverband stießen nicht bei allen Ultra-Gruppierungen auf Zuspruch. Die Schalker Vereinigung "Ultras GE" erklärte in ihrem "Spieltagsflyer" zum Beispiel, dass der "eingeschlagene Weg diverser Fanszenen (auf uns) wie blinder Aktionismus, ohne ein klares Konzept und vor allem ohne eine notwendige Selbstreflexion in den eigenen Reihen" wirke. Vielmehr fordern die Ultras eine "vernünftige" Aufarbeitung der Thematik.

Stand: 21.08.2017, 15:00