Nach Festnahme: Anschlag auf BVB-Mannschaft offenbar seit Längerem geplant

Dortmunder Hotel "L'Arrivée"

Der 28-jährige Verdächtige, der am Freitag (21.04.2017) in der Nähe von Tübingen festgenommen wurde, soll sich nach WDR -Informationen schon am 8. März dieses Jahres im Dortmunder Hotel "L'Arrivée" aufgehalten haben. An diesem Tag spielte Borussia Dortmund im Champions-League-Achtelfinale gegen Benfica Lissabon.

Verdächtige seit einer Woche observiert

Der Mann soll schon vor den Osterfeiertagen ins Visier der Ermittler geraten sein, nachdem die Hotelgäste, die zur Zeit des Anschlags im "L'Arrivée" gastiert hatten, überprüft worden waren. Er soll mindestens seit Karfreitag (14.04.2017) intensiv überwacht worden sein. Zudem soll sein Telefon abgehört worden sein.