SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat darüber eine Vereinbarung mit der UEFA erzielt. Das Turnier findet im Juni und Juli 2020 zum 60-jährigen Jubiläum erstmalig in 13 europäischen Ländern statt. In München werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen, die Halbfinals und das Finale werden im Wembley-Stadion in London angepfiffen. Die weiteren Spielorte sind Amsterdam, Baku, Bilbao, Brüssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, St. Petersburg und Rom. Wie 2016 in Frankreich werden 24 Mannschaften in 51 Spielen den Europameister 2020 ermitteln. Die deutsche Mannschaft kann maximal sieben Spiele bestreiten.

"Eine echte Herausforderung"

"Ein Sportereignis mit Spielen aus dreizehn verschiedenen Ländern - das ist eine echte Herausforderung. Hier kann die ARD mit ihrer hohen Sportkompetenz und ihren Auslandsstudios punkten. Zugleich werden wir durch eine noch engere Zusammenarbeit mit dem ZDF kostenbewusst berichten. Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Programme. Gleichzeitig werden wir das Publikum mit einer umfangreichen Rahmenberichterstattung vielfältig rund um die Fußball-EM 2020 informieren" , sagt ARD-Sportrechteintendant Ulrich Wilhelm.

"Ich freue mich, dass wir unseren Zuschauern nun auch 2020 dieses sportliche Highlight live im Ersten anbieten können. Wir wollen dabei beste Qualität bieten, dank kompetenter Kommentatoren, Moderatoren und Experten und mittels schlanker, aber modernster Technik" , erklärt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen.

Auch Internet, Hörfunk und Social-Media-Plattformen dabei

Neben den Live-Übertragungen können ARD und ZDF von allen Spielen auch umfassend zeitversetzt berichten. Der Vertrag umfasst auch die Berichterstattung im Internet und auf Social-Media-Plattformen. Die Hörfunk-Programme der ARD können alle Partien übertragen.

red | Stand: 05.10.2016, 10:36