Sonntagmittag, 12 Uhr, in drei Stunden ist Anpfiff. Dann wird Sven D. (alle abgekürzten Namen geändert) in der nordrhein-westfälischen Landesliga Mittelrhein mit seinem Team versuchen, die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Es wird zur Sache gehen: Harte Zweikämpfe, intensive Laufduelle, voller Einsatz - Sven wird alles geben müssen, um zu bestehen. Und vielleicht noch etwas mehr.

Sven greift in seine Medikamentenschublade. Wie eigentlich jeden Sonntag. Da liegen die Pillen und Pülverchen, die ihn für den sonntäglichen Amateurkick fit machen. Oder besser gesagt: So richtig heiß machen. Das Schmerzmittel Ibuprofen in 800er Konzentration, aufputschende Ephedrin-Kapseln und Koffein-Tabletten, dazu eine Batterie kleiner Briefchen mit weißem Pulver: Speed - aufputschende Amphetamin-Mischungen Marke Eigenbau, in der Szene auch "Pep" genannt. Gekauft auf dem Schwarzmarkt. "Ich will sonntags gewinnen. Wenn ich ehrlich bin: eigentlich um jeden Preis. Und mit diesen Mitteln bin ich erheblich stärker und fitter, als wenn ich nichts nehme. So einfach ist das" , sagt Sven.

"Mit Speed fühle ich mich einfach stark"

Medikamenten- und Drogenmißbrauch im Fußball. Oder besser und vereinfacht gesagt: Doping. Im Profibereich wird man nicht müde zu behaupten, im Fußball bringe das ja nichts. Dafür sei der Sport technisch zu anspruchsvoll. Hört man sich an der Basis und im höherklassigen Amateurfußball um, klingt das ganz anders. "Natürlich kann ich mit der Einnahme dieser Mittel meine Leistung auf dem Platz steigern. Wenn ich eine Line Speed ziehe, bin ich heiß auf dem Platz. Ich fühle mich enorm stark und renne im Zweifel einfach an meinen Gegenspielern vorbei", sagt Sechstliga-Spieler Sven.

Michael D., einst als Spieler im höheren Kölner Amateurbereich unterwegs, heute Trainer, kann das nur bestätigen. "Gerade im Kölner Raum ist der Drogenkonsum an Spieltagen weit verbreitet. Ich kenne Teams in der Bezirksliga, da sage ich: Von 18 Kader-Spielern stehen sonntags bis zu zehn Mann voll unter Strom."

Beschaffung aus Südeuropa kein Problem

Eine "Linie" Speed putscht auf

Mit "Strom" sind leistungsfördernde Mittel wie das entzündungshemmende Kortison, vor allem aber die "Pep"-Tranchen gemeint. "Wirkt extrem aufputschend" , sagt Michael. "Die Jungs sind dann total euphorisiert und könnten wahrscheinlich zwei Tage am Stück rennen." Die Beschaffung sei kein Problem: "Das meiste kommt aus Südeuropa, vor allem aus der Türkei. Dort bekommt man alles, dazu noch sehr günstig."

Solcherlei Mischungen konsumiert auch Sven D. hin und wieder. Seine Quellen sind unerschöpflich. "Normalerweise bereite ich mich auf ein Spiel mit einer Ephedrin- und einer Koffein-Tablette vor. Aber ich komme natürlich auch an Pep ran" , sagt er. Rund fünf Euro kostet ihn so eine Speed-Mischung: "Ich kann damit das letzte aus mir rausholen. Ich fühle mich quasi unbesiegbar."

"Montags tut mir jeder Muskel und Knochen weh"

Die Nebenwirkungen allerdings sind enorm: Amphetamine unterdrücken am Tag der Einnahme nicht nur das Schmerzempfinden und Müdigkeit, sondern auch Durst- und Hungergefühle. Der Körper wird rasch überlastet, die Schmerzen folgen in den Tagen danach. "Hart sind hinterher immer der Montag oder Dienstag auf der Arbeit" , sagt Sven D. "Da geht’s mir meist ziemlich dreckig. Ich bin dann total kaputt, mir tut jeder Muskel und Knochen weh."

Die auch als "Ego-Droge" bezeichnete Speed-Linie, die zumeist über die Nase gezogen, aber auch als Tablette oder in Getränken aufgelöst oral konsumiert wird, provoziert am Spieltag sportlichen Einsatz über Verausgabung hinaus. Die Folgen sind logisch und sehr gefährlich: Muskeln, Sehnen und Kreislauf werden überlastet; Schmerzen, Müdigkeit, Unwohlsein sind die kurzfristigen Folgen. Um diese zu lindern, wird Kortison konsumiert. Kortison wird im Körper produziert. Führt man es in höheren Dosen hinzu, wirkt es entzündungshemmend und damit schmerzlindernd. Es putscht auf und bekämpft Müdigkeit.

Es droht der Total-Zusammenbruch

Der Konsument befindet sich bei Einnahme dieser Drogen in einem Kreislauf, der den Körper langfristig extrem belastet. Irgendwann droht ein Total-Zusammenbruch. Aber nicht nur die physischen Folgen sind gefährlich. Trainer Michael D. hat auch negative psychische Auswirkungen bei dopenden Fußball-Kollegen beobachtet. "Viele haben sich in ihrer Persönlichkeit total verändert. Sie sind gefühlskalt geworden, waren nur noch mies drauf. Andere und deren Gefühle haben für sie keine Rolle mehr gespielt. Da sind viele Freundschaften kaputt gegangen."

Zweifelsohne eine gefährliche Entwicklung, die bislang weitestgehend in einer Grauzone stattfindet. Der zuständige Fußballverband Mittelrhein (FVM) jedenfalls weiß von nichts. "Wir haben bisher keine Auffälligkeiten festgestellt, was Medikamenten- oder Drogenmissbrauch im Spielbetrieb betrifft" , sagt FVM-Präsidiumsmitglied Björn Schiffbauer. Der Jurist sagt aber auch: "Sollten wir einen Dopingverdacht in unseren Ligen haben, würden wir dem selbstverständlich nachgehen und recherchieren."

Dopingtests sind teuer