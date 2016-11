Zusage des Präsidenten vor dem Bundestag des DFB

Der Bundesinnenminister Thomas de Maiziére wird ein Grußwort sprechen, auch Gianni Infantino als Präsident der FIFA . Wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag (03.11.16) im Theater Erfurt einen Festakt begeht, wird ihnen aber eine Frau den Rang als prominentester Gast ablaufen. Angela Merkel hat ihr Kommen auch zugesagt. Die Bundeskanzlerin wird eine Laudatio halten, teilte der DFB auf Anfrage mit. Auf wen, blieb offen.

"Für Fußball hat sie immer Zeit. Diese Bühne nutzt sie gerne. Das sieht bei anderen Sportarten ja anders aus" , sagte Dagmar Freitag ( SPD ) zu Merkels Erscheinen. Die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages hat vom DFB keine Einladung erhalten. Dafür hat sie eine Zusage von Reinhard Grindel bekommen, der bis vor einigen Monaten noch mit ihr zusammen im Sportausschuss saß. Merkels CDU-Parteifreund "freue sich sehr", dass er dem Gremium nun doch persönlich Rede und Antwort stehen werde zu den offenen Fragen, die es weiterhin um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland gibt. Das, so Freitag, habe er ihr in einem Brief versichert.

Zuständigkeit der Politik angezweifelt

Zuletzt hatte es Verstimmungen zwischen der Politik und dem größten Sportfachverband der gegeben. Der DFB lehnte die Teilnahme an einer Sondersitzung des Sportausschusses zum Komplex WM 2006 ab, auch mit der Begründung, dass er "die Zuständigkeit des Deutschen Fußball-Bundes in dieser Angelegenheit" kritisch hinterfrage. Darauf gab es empörte Reaktionen aus der Politik.

Nun haben sich die Wogen geglättet. Bevor er am Freitag beim Bundestag des DFB als Präsident wiedergewählt werden will (und wird), erledigte Grindel noch wichtige Dinge. Zunächst verlängerte er den Vertrag mit Bundestrainer Joachim Löw, dann ging er auf die Politik zu. Der DFB bestätigte sportschau.de die Zusage an den Sportausschuss, wahrscheinlich wird Grindel dort am 18. Januar 2017 aussagen.

"Bei allem Bemühen des Verbandes gibt es ja immer noch offene Fragen im Zusammenhang mit der Vergabe. Die werden wir stellen" , sagte Freitag. Der DFB gibt das durchaus zu, betont aber stets, dass ihm bei der Aufklärung die Mittel fehlten, die staatliche Ermittler hätten. "Die Hauptaufgabe nach dem Außerordentlichen Bundestag im April war es, deutlich das Signal zu setzen, dass wir durchgreifende Konsequenzen aus der Affäre ziehen und sich der DFB neu aufstellt. Einer der Schwerpunkte am Freitag wird sein, dass wir bei den angekündigten Maßnahmen Vollzug melden können" , sagte Grindel und sprach damit unter anderem die geplante Ethikkommission an, die der Verband einsetzen will.

Das "große Leuchtturmprojekt"

Grindel blickt gerne voraus. Als "großes Leuchtturmprojekt des DFB" bezeichnete er die Bewerbung für die Europameisterschaft 2024. Dagmar Freitag begrüßt es "grundsätzlich" , dass sich der Verband um ein großes Turnier bemüht, obwohl ein anderes noch nicht vollständig aufgearbeitet ist: "Ich bin froh, dass sich Deutschland bewirbt. Wir können nicht immer meckern, dass sportliche Großveranstaltungen an Diktaturen vergeben werden wie jetzt die European Games nach Weißrussland, uns selbst aber nicht darum bemühen."

Die Kanzlerin wird sicher auch ein gutes Wort für den DFB einlegen.

Stand: 02.11.2016, 15:00