Gianni Infantino erklärte " FIFA -Bashing" in gewissen Ländern zum "Volkssport" . Das war im Mai 2017, als der Kongress des Fußballweltverbandes in Bahrain tagte.

Der Präsident der FIFA wird, das darf ihm bedenkenlos unterstellt werden, auch Deutschland gemeint haben. Einige deutsche Medien stehen dem Verband sehr kritisch gegenüber, viele Fußballfans gehen mit der an Skandalen gut bestückten FIFA hart ins Gericht. Ähnlich heftige Kritik muss sich Infantino auch aus Großbritannien anhören.

"Wir unterstützen dein Programm FIFA 2.0"

Mit "heftiger Kritik" übersetzt der Duden den aus dem Englischen stammenden Begriff "Bashing". Insofern war der Deutsche Fußball-Bund bislang alles andere als des Bashings verdächtig. Der DFB umschmeichelte den Weltverband, nur wenn es in den Korruptionsaffären zu schmutzig wurde, kamen mal ein paar mahnende Sätze.

Als Reinhard Grindel sich im November 2016 vom Bundestag des DFB in Erfurt als Präsident bestätigen ließ, begrüßte er "unseren Freund" Gianni Infantino und sicherte ihm zu: "Wir unterstützen dein Programm FIFA 2.0."

Video starten, abbrechen mit Escape Reinhard Grindel - "Wir unterstützen FIFA 2.0" | Sportschau | 08.06.2017 | 00:17 Min. | Verfügbar bis 08.06.2018 | Das Erste

Der Ton wird schärfer

Grundsätzlich wird das weiterhin so sein. Aber die Abstände, in denen Grindel den Präsidenten der FIFA kritisiert, werden kürzer, und der Ton wird schärfer. In Bahrain missfiel dem Boss des DFB, dass Infantino quasi im Alleingang die Spitze der Ethikkommission absetzte. "Solch sensible Entscheidungen" sollten künftig anders geregelt werden, sagte Grindel, der sich bei der Abstimmung über die neuen (Wunsch)-Kandidaten des FIFA-Präsidenten aber lediglich enthielt. Infantino ließ wissen, dass er von der Kritik des Deutschen, der den größten Sportfachverband der Welt führt, "überrascht" gewesen sei.

Dem Bashing nahe

Wie der Boss der FIFA auf die jüngste Kritik Grindels, geäußert in einem langen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, reagiert, bleibt offen. Die Sportschau bat den Verband um eine Stellungnahme, eine Antwort steht aus.

Reinhard Grindel: "Das kann ich verstehen."

Abzüglich aller diplomatischen Noten, kommen Grindels Aussagen zur FIFA und zu Infantino einem Bashing zumindest nahe. Die FAZ bemerkte in dem Interview: "Und von einem Neuanfang für eine bessere Zukunft unter FIFA-Präsident Infantino können wir nichts feststellen." Grindel sagte daraufhin: "Das kann ich verstehen."

FIFA 2.0? Die Entwicklung zu einem transparenteren, skandalfreien Verband hat sich Grindel anders vorgestellt. "Herr Infantino muss jetzt in vielerlei Hinsicht das Zeichen setzen, dass er vom Reformprozess nicht nur spricht, sondern ihn auch tatsächlich mit Inhalten und Leben füllt."

Grindels Motive offen

Sogar den Skandal im eigenen Laden, die Affäre um die Vergabe der WM 2006, bringt Grindel mit Infantinos Haus in Verbindung: "Ich würde mir wünschen, dass wir von der FIFA mehr Unterstützung bekämen, Herrn Bin Hammam dazu zu bewegen, uns zu sagen, was er mit den zehn Millionen Schweizer Franken im Zuge der WM -Affäre angestellt hat."

Will er von eigenen Versäumnissen ablenken? Auffällig ist, dass die WM 2006 einzig an der zitierten Stelle des Interviews zur Sprache kommt. Will Grindel, der die Kunst des Strippenziehens in seiner Zeit als Bundestagsabegordneter gelernt haben dürfte, Allianzen gegen Infantino schmieden? Ist ihm bei der Kritik einzig am Wohl des Weltverbandes gelegen?

Treffen beim Confed-Cup

Die Distanz zwischen DFB und FIFA ist jedenfalls in den vergangenen Wochen deutlich größer geworden. Spätestens in Russland, bei dem von der FIFA organisierten Confederations Cup (17.06. bis 02.07.17), dürften die beiden Verbandsbosse wieder persönlich aufeinandertreffen. Wenn es nach Grindel geht, ist es die letzte Ausgabe des Wettbewerbs: "Ich bin dafür, den Confed Cup abzuschaffen."

Stand: 08.06.2017, 15:00