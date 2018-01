DFB gedenkt in Dortmund deportierter Fußballer

Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Reinhard Grindel, hat zum internationalen Holocaust-Gedenktag an die Rolle des Deutschen Fußballs während der Nazizeit erinnert: " Auch der Fußball hat versagt." Nirgendwo habe sich Widerstand gegen den Ausschluss von jüdischen Spielern geregt, weder in den Vereinen, noch beim DFB , sagte Grindel am Sonntag (28.01.2018) während einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Nationalspieler Hirsch unter den Opfern

Das deutsche Fußballmuseum in Dortmund

Dortmund als Erinnerungsort hat für den DFB Bedeutung. Vor 75 Jahren waren mehrere hundert Juden und ihre Familien von der Ruhrgebietsstadt aus nach Auschwitz deportiert worden. In einem Koppelzug, der von Karlsruhe kommend über Trier durch das Ruhrgebiet führte und bereits 212 Menschen aus Württemberg, Baden und dem Rheinland aufgenommen hatte, befand sich auch der deutsche Fußball-Nationalspieler Julius Hirsch.

Nachdem Hirsch eine Nacht im Sammellager der Gaststätte Börse am Nordausgang des Hauptbahnhofs verbringen musste, wurde er mit anderen dort untergebrachten Juden zum Südbahnhof und - von dort in Güterwaggons gepfercht - in den Osten Europas abtransportiert. Am 3. März 1943 kam der Zug in Auschwitz an. Viele der Deportierten wurden sofort vergast, unter ihnen höchstwahrscheinlich auch Hirsch.

"Respekt, Toleranz und Teamgeist" zählt

Nach dem kollektiven Versagen während der NS-Zeit gehe der Fußball heute einen ganz anderen Weg, sagte Grindel. Der Fußball trage zur Integration bei. Er könne den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus aber nicht allein gewinnen.

Grindel warnte dabei vor falschen Prioritäten. Diskussionen wie über den Videoassistenten stünden nicht an erster Stelle. " Respekt, Toleranz und Teamgeist, das ist, was zählt ", sagte der DFB-Präsident.

Stand: 28.01.2018, 13:17