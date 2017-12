DFB-Bundestag segnet Regionalliga-Reform ab

Nach mehrtägigem Hin und Her beschloss Deutsche Fußball-Bund die Regionalliga-Reform für die nächsten zwei Jahre. Die Delegierten stimmten am Freitag (08.12.17) mit großer Mehrheit einem komplizierten Übergangsmodell zu, das die 21 Landesverbände des DFB am Vorabend ausgehandelt hatten. Von 259 Stimmberechtigten stimmten elf gegen diesen Kompromiss, 28 enthielten sich.

Das Modell sieht vor, dass es in den beiden nächsten Saisons vier statt bislang drei Aufsteiger in die 3. Liga geben wird. Der Meister der Regionalliga Südwest erhält in dieser Zeit ein direktes Aufstiegsrecht. In der Saison 2018/19 gilt das auch für den Meister der Regionalliga Nordost.

Losentscheid über dritten festen Aufsteiger

Welche der fünf Staffeln in der nächsten Spielzeit den dritten festen Aufsteiger stellen darf, wird per Losentscheid ermittelt. Die Meister der übrigen beiden Regionalligen bestreiten in der Saison 2018/19 zunächst zwei Playoff-Spiele und erhalten dann ein Jahr später zwei feste Aufstiegsplätze.

Gleichzeitig beschloss der DFB-Bundestag die Gründung einer Arbeitsgruppe, die bis 2019 eine endgültige Regionalliga-Reform mit dann nur noch vier Staffeln erarbeiten soll.

"Grenzt für mich an Volksverarschung"

Die Reform stößt bei vielen Vereins-Vertretern im Westen auf deutliche Kritik. "Dieses ganze Getue ist doch nur noch lächerlich, einfach albern und grenzt für mich an Volksverarschung", sagte Präsident Hajo Sommers von Rot-Weiß Oberhausen in einer Umfrage des Magazins "Reviersport": "Ich bin jetzt 59 Jahre alt und weiß nicht, was die Herren da beim DFB veranstalten." Klare Worte fand auch Franz Wunderlich, Sportvorstand von Viktoria Köln. "Das ist alles einfach nur noch lächerlich und ein großer Witz", sagte Wunderlich: "Ich gehe noch weiter und sage, dass das Ergebnis der Reform einfach nur die große Schwäche des Verbandes aufzeigt. Es fehlt einfach an einer klaren Linie."

Spatenstich für Akademie noch vor der WM

Einstimmig sprachen sich die Delegierten, die auch die Zusatzvereinbarung im Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) absegneten, für den Bau der Akademie aus, der bis zu 150 Millionen Euro kosten wird. "Wir sind froh die Rechtssicherheit zu haben, um dieses Jahrhundertprojekt zu realisieren. Wer optimale Leistungen erwartet, der muss auch optimale Rahmenbedingungen bieten", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Allein der Gebäude-Komplex soll 307 Meter lang und 149 Meter breit werden. Unter anderem drei Fußballfelder und eine Mehrzweckhalle werden gebaut. Der DFB hofft, das Gelände im 1. Quartal 2018 von der Stadt Frankfurt übergeben zu bekommen und den ersten Spatenstich noch vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) setzen zu können.

Lahm Ehrenspielführer

Vor allem für seine Verdienste bei der vergangenen WM wurde Lahm zum erst sechsten Ehrenspielführer ernannt. Im Rennen um das Europa-Turnier 2024, das im September 2018 vergeben werden wird, soll Lahm die Werbetrommel rühren. Einziger Konkurrent des DFB ist die Türkei. "Es ist eine riesige Ehre, Teil der DFB-Geschichte zu sein", sagte der 34-Jährige, der seine Karriere beim FC Bayern im Sommer beendet hatte. Der Familienvater steht nun in einer Reihe mit Fritz Walter (1958), Uwe Seeler (1972), Franz Beckenbauer (1982), Lothar Matthäus (2001) und Jürgen Klinsmann (2016). Für Bundestrainer Löw geht das fast nicht weit genug. "Für Dich müsste eine neue Ehrung erfunden werden: Weltfußballer des Jahrzehnts", sagte er: "Für uns als Trainer war es eine große Ehre und eine große Bereicherung, mit Dir zusammenzuarbeiten. Danke für alles, Philipp!"

