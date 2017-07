Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer verlor am Sonntag (09.07.17) in Tiflis mit 1:4 (0:0). Mit einem Sieg und zwei klaren Niederlagen verpassten die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) wie 2016 beim Heimturnier den Einzug in das Halbfinale. Die deutsche Auswahl hatte den vierten EM-Titel nach 1981, 2008 und 2014 angestrebt.

Im David-Petriaschwili-Stadion von Tiflis war die Mannschaft um Kapitän Gökhan Gül von Fortuna Düsseldorf gegen die Engländer vor allem individuell unterlegen. Das Tor von Tobias Warschewski von Preußen Münster in der 76. Minute reichte nicht. Englands Ben Brereton hatte mit einem Doppelschlag (52./Foulelfmeter/64.) vorgelegt, der starke Ryan Sessegnon (81./84.) machte ebenfalls mit zwei Toren alles klar.

Kramer lobt den Gegner

Gegen "das beste Team in unserer Gruppe" sah der Coach zwar "Einsatz und Wille" . Allerdings stellte Kramer auch fest: "Der Unterschied waren heute die Geschwindigkeit und die Effizienz, die England an den Tag gelegt hat."

Keine andere Mannschaft der Gruppe habe gegen die Engländer so viele Torchancen erarbeitet wie das DFB-Team, meinte er.