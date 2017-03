Alemannia Aachen stellt Insolvenzantrag

Alemannia Aachen hat am Dienstag (21.03.2017) Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aachen eingereicht. "Der Antrag wurde wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt" , hieß es in einer Presseerklärung des Vereins. Der Schritt sei "erforderlich geworden, nachdem trotz intensivster Bemühungen unter anderem die Verhandlungen mit einer Investorengruppe bis in die vergangene Woche ohne Erfolg geblieben waren." Damit steht bereits das zweite Insolvenzverfahren des Vereins nach 2012 bevor.

Ablehnende Haltung der Fans zu Investoren

Die Option, gemeinsam mit einem starken Investor eine Rückkehr in den Profifußball anszustreben, sei trotz sportlicher Leistung "nicht zuletzt an der nach wie vor ablehnenden Haltung großer Teile von Fangruppierungen sowie Rechtsunsicherheit infolge des zuletzt vom BFH erlassenen Beschlusses zur möglichen Besteuerung von Sanierungsgewinnen" gescheitert.

Aufsichtsrat tritt zurück

Gleichzeitig erklärte der Aufsichtsrat der Alemannia Aachen GmbH gemeinschaftlich seinen Rücktritt. "Der Insolvenzantrag ist ein für alle sehr schwerer Schritt, stellt aber in der schwierigen Gesamtsituation die einzige Handlungsalternative dar" , sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christian Steinborn. "Wir werden auch nach dem Rücktritt die dann neuen Verantwortlichen nach besten Kräften unterstützen, um diesem einzigartigen Klub doch noch eine wirtschaftliche Perspektive zu ermöglichen."

Tabellenvierter in der Regionalliga West

Der Verein erwarte nun, dass das Gericht die "ersten Weichen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs stellen und einen vorläufigen Insolvenzverwalter ernennen wird" . In der Regionalliga West belegt der Traditionsklub zurzeit den vierten Platz. Erst am vergangenen Sonntag hatte die Alemannia bei Tabellenführer Viktoria Köln 2:1 gewonnen.

Stand: 21.03.2017, 15:44