Einmal nicht über Fußball reden - das hat sich Erich Ribbeck für seinen 80. Geburtstag am Dienstag (13.06.2017) vorgenommen, wenn er im rheinischen Pulheim bei Köln seine Familie um sich versammelt. Dabei war der Fußball knapp 60 Jahre das Leben des gebürtigen Wuppertalers.

Nach einer kurzen Zeit als Aktiver beim Wuppertaler SV und Viktoria Köln startete Ribbeck schon mit 30 Jahren seine Trainerkarriere. Zum ersten Mal war er 1967 bei RW Essen allein verantwortlich. Danach ging es stetig weiter bergauf. Eintracht Frankfurt hieß nach Essen seine erste Bundesliga-Station. Auch bei Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen oder Bayern München stand er an der Seitenlinie.

Uefa-Cup-Sieg mit Leverkusen

Ribbeck (l.) feierte 1988 mit Leverkusen den Uefa-Cup-Sieg.

Seinen größten Erfolg auf Vereinsebene feierte er 1988 mit Leverkusen. "Der UEFA-Cup-Sieg ragt schon heraus", sagt Ribbeck. Seine schwerste Zeit erlebte er als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft am Ende seiner Karriere. Beim Confed Cup 1999 blamierte sich eine deutsche B-Auswahl beim Vorrunden-Aus in Mexiko. Ein Jahr später war bei der EM 2000 in den Niederlanden und Belgien ebenfalls schon nach der Vorrunde Schluss.

"Das war furchtbar", denkt Ribbeck vor allem mit Grausen an den Confed Cup, "aber ich hatte ja gar keine Wahl. Wenn wir nicht angetreten wären, wäre Deutschland niemals in den Topf mit den Bewerbern für die Austragung der WM 2006 gekommen. Wenn es nur um den sportlichen Wert gegangen wäre, hätten wir gar nicht an dem Turnier teilnehmen dürfen. Aus sportlicher Sicht war das ein Todeskommando."

Karriereende mit "Rumpelfußball"

Beim folgenden EM-Turnier wurde in Deutschland der Begriff "Rumpelfußball" geprägt. Nach dem Vorrunden-Aus war für Ribbeck nach zwei Jahren als Teamchef Schluss. Seine Bilanz von nur zehn Siegen in 24 Spielen bei acht Niederlagen ist die schwächste eines sportlich Verantwortlichen in der DFB-Geschichte.

"Ich kann damit heute gut leben, denn ich weiß ja, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind", sagt Ribbeck, der vor einigen Jahren mit seiner miserablen Bilanz noch Probleme hatte. "Das war kein schönes Gefühl, wenn meine Enkelkinder in der Schule darauf angesprochen wurden, dass ihr Opa der bislang schlechteste Nationalmannschafts-Coach ist", sagt Ribbeck. Heute sind aber auch die Enkel groß und können mit dem Opa gemeinsam über die alten Geschichten und seine besonderen Auftritten vor dem Fernseh-Mikrofon oder bei Pressekonferenzen lachen.