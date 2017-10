Rohrkamp:

"Es gibt interessanterweise eine Person aus der Handballabteilung, die in ihren Berichten immer ganz stark in Regimenähe rückt, auch in ihrer Diktion. Wir haben dann aber herausgefunden: Der war nie in der NSDAP. Da fragt man sich dann: Ist das eine Lautsprecherei, was soll das?"