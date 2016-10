Die spannendsten Titelkämpfe der Formel 1

Mit einem Dreher in der ersten Runde startet Sebastian Vettel 2012 in die Mission Titelverteidigung beim Abschlussrennen in Interlagos/Brasilien. Es regnet in Strömen - und Vettel ist in seinem Element. Er holt Platz um Platz auf und beendet das Rennen schließlich als Sechster. Das ist genug, um drei Punkte von seinem Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Vettel ist zum dritten Mal Weltmeister.