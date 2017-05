Als Ferrari zum bisher letzten Mal beim legendären Grand Prix von Monaco einen Sieg einfahren konnte, drehte Sebastian Vettel als 13-Jährige noch seine Kartrunden und kämpfte um die deutsche Meisterschaft. 2001 war es, als Michael Schumacher letztmals für die Scuderia in den Straßen von Monaco triumphierte.

16 Jahre später ist Vettel der große Hoffnungsträger der Italiener, die Durststrecke im Fürstentum endlich zu beenden. "Das wird, glaube ich, langsam Zeit", meinte er vor dem Rennwochenende. Und in der Tat durften sich die Roten in Monaco schon lange nicht mehr so große Chancen ausrechnen wie in dieser Saison.

Ferrari bisher stabiler

"Wir haben ein sehr starkes Paket, wir müssen vor nichts Angst haben", sagt Vettel. Den Rückstand auf Mercedes gibt es nicht mehr. Der Heppenheimer führt die WM nach zwei Siegen aus fünf Rennen an, und die Silberpfeile um Verfolger Lewis Hamilton hatten bislang immer wieder mit kleineren Problemen zu kämpfen.

Wie Mercedes nun an der Cote d'Azur zurechtkommt, wird mit Spannung erwartet. Zuletzt in Spanien zeigten die Silbernen mal wieder ihr Weltmeister-Gesicht. Hamilton erkämpfte mit kluger Reifen-Taktik einen spektakulären Sieg vor Vettel.

Immer am Limit im Kurs

Den Optimismus bei Ferrari hat das nicht geschmälert. "In Monaco werden wir ein völlig anderes Rennen auf einer völlig anderen Strecke sehen", sagt Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene: "Dort werden wir es besser machen." Das hofft auch Vettel. Der 29-Jährige liebt den Kurs durch die Häuserschluchten. Mehr Nervenkitzel als zwischen Casino, Mirabeau und Rascasse gibt es nirgends in der Formel 1.

"Wenn es blöd läuft, hängt man gleich in der Leitplanke, aber das macht die Faszination aus", sagt Vettel über Monaco: "Nur wer das Risiko eingeht, wird belohnt." Und er hat auch mit Blick auf den eigenen Lebenslauf durchaus Grund, das Risiko zu suchen. In neun Anläufen siegte Vettel erst einmal in Monaco: 2011 mit Red Bull war das, ansonsten gab es auch einige Enttäuschungen.

Startplatz mit entscheidend

Die Eindrücke der bisherigen Saison schüren allerdings die Hoffnung, dass im Rennen am Sonntag (28.05.2017) endlich wieder ein Mann in Rot den Siegerpokal von Fürst Albert II. überreicht bekommt. So ist der Kampf um die Pole Position mittlerweile keine reine Mercedes-Angelegenheit mehr. Holt Ferrari den ersten Startplatz, ist der Sieg auf dem engen Kurs greifbar.