Doch das will auch Rosberg nicht. "Im Fußball funktioniert es auch nicht, wenn eine Mannschaft ihren Vorsprung nur noch über die Zeit bringen will. Damit baut man oft den Gegner wieder auf", sagte er: "Ich fahre so, als würde es immer noch null zu null stehen." Aber: Der Mercedes-Pilot muss sich in den verbleibenden WM-Läufen eigentlich bloß aus allem Ärger raushalten, grobe Fehler vermeiden und von großem Pech verschont bleiben - dann hat die Formel 1 bald ihren dritten deutschen Weltmeister nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel.