Das Duell der Alphatiere

Mercedes-Sportchef Toto Wolff versucht sich vor dem nächsten Showdown der beiden Formel-1-Alphatiere als Schlichter und sagt über den Zoff zwischen Vettel und Hamilton: "Dieses Kapitel ist jetzt geschlossen und wir haben den Moment hinter uns gelassen. Unser Hauptaugenmerk lag seit Baku auf unseren eigenen Schwächen. Wir haben sowohl das Design als auch die Abläufe rund um unsere Cockpitumrandung genau analysiert."

Hamilton allerdings stichelt nach dem Ende der Respektsbekundungen und Lobhudeleien aus den ersten Saison-Rennen genüsslich gegen Vettel: "Offensichtlich steht er unter Druck. Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn er so reagiert" , sieht der in Psychospielchen versierte Brite einen Riss im Nervenkostüm des Deutschen.

Dürftige Bilanz und drohende Sperre

Das Sticheln eines dreimaligen Weltmeisters wird einen viermaligen Weltmeister aber kaum beunruhigen. Vettel dürfte vielmehr beschäftigen, wie er seine schwache Bilanz in Spielberg verbessern kann. 2014 nach einem Motorendefekt und 2016 nach einem geplatzten Hinterreifen schaffte er es gar nicht ins Ziel, 2015 verpasste der Scuderia-Star als Vierter das Podium.

Und dann ist da noch Vettels Sündenkartei. Diese steht derzeit bei neun Strafpunkten; erhöht sie sich auf zwölf, folgt automatisch eine Rennsperre. Das heißt: Einen ähnlich schwerwiegenden Vorfall wie in Aserbaidschan darf sich Vettel also nicht erlauben.

Red Bull unter Druck

Beim Blick auf die Teamwertung wird deutlich: Die Kluft von Red Bull zu den Topteams von Mercedes (250) und Ferrari (226) ist riesig: Mit 137 Zählern sehen die Bullen vor ihrem Heimrennnen ziemlich mau aus, auch wenn Daniel Ricciardo mit seinem Sieg in Baku für positive Schlagzeilen sorgte.

"Wir wollten in diesem Jahr um den Titel kämpfen, aber momentan sind wir weit von diesem Ziel entfernt" , sagte der zweite Pilot im Team, Max Verstappen. Der junge Niederländer mag den hügeligen Kurs in der Steiermark offenbar: In seinem Debütjahr 2015 fuhr er im Schwesterteam von Toro Rosso auf Rang acht, vergangene Saison musste sich der Youngster nur Hamilton geschlagen geben.

"Kuh-Grand-Prix" mit neun Kurven

Die Charakterisierung als "Kuh-Grand-Prix" galt einst nicht abwertend, sondern fast schon ehrerbietend. Dennoch verabschiedete sich 2003 die Formel 1 vom damaligen A1-Ring im Murtal. Schuld war dem langjährigen Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone zufolge das Tabakwerbeverbot. Damals besaßen die Teams noch Verträge mit Zigarettensponsoren. Milliardär Dietrich Mateschitz übernahm den malerisch gelegenen Kurs und ließ ihn nach aufwändigem Umbau als Red-Bull-Ring 2011 wieder eröffnen. 2014 kehrte die Formel 1 mit viel Folklore in die Steiermark zurück.

Der 4,326 Kilometer lange Kurs ist die viertkürzeste Strecke im Rennkalender, nur neun Kurven liegen auf dem Berg-und-Tal-Kurs. Nach hartem Einbremsen wartet auf der Power-Strecke eine der besten Überholmöglichkeiten in der Remus-Spitzkehre. Im letzten Sektor können die Fahrer ihre Wagen noch mal bis ans Tempolimit treiben. Renault-Pilot Nico Hülkenberg: "Es ist ein kurzer Kurs mit nicht besonders vielen Kurven, dennoch ist die Strecke technisch sehr herausfordernd. Es geht hoch und runter, man muss einige knifflige Kurven hinbekommen."

"Let Michael pass"

In Rekordweltmeister Michael Schumacher 2002 und 2003 sowie dem zurückgetretenen Champion Nico Rosberg 2014 und 2015 konnten zwei Deutsche zweimal in Österreich gewinnen. Für riesige Schlagzeilen sorgte 2002 der Stallorder-Skandal, als Ferrari Rubens Barrichello zugunsten von Schumacher vor der Ziellinie einbremste: "Rubens! Let Michael pass for the Championship!" , befahl damals Ferrari-Teamchef Jean Todt über den Boxenfunk.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 06. Juli 2017, 22.50 Uhr

horni/jo | Stand: 06.07.2017, 08:36