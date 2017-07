Die Ausgangslage

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel führt vor dem zehnten WM-Lauf die Gesamtwertung mit 171 Punkten vor Lewis Hamilton im Mercedes an. Dritter ist Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas mit 136 Zählern. Die WM ist somit zu einem Dreikampf geworden. Nach seinem Sieg beim jüngsten Rennen in Spielberg fehlen dem Finnen nur noch 15 Punkte auf Hamilton, 20 weitere auf Vettel.

Bottas wittert seine Chance

Und Bottas denkt an den WM-Titel, und er sagt das auch so. "Das war seit dem ersten Tag bei Mercedes mein Ziel. Was sollte man sich sonst als Ziel setzen?" , fragt der 27-Jährige. "Ich will das nicht groß herausposaunen" , meint er angesprochen auf seine Titelchance: "Es ist immer noch früh in der WM. Es stehen noch mehr als 50 Prozent der Rennen an, und es gibt noch sehr viele Punkte zu holen."

Die Strecke

Der Silverstone Circuit sieht sich als Heimat des Motorsports. Dort ging vor 67 Jahren der erste WM-Lauf der Formel 1 über die Bühne. Sieger am 13. Mai 1950: Giuseppe Farina im Alfa Romeo. 52 Runden müssen die Fahrer auf dem 5,891 Kilometer langen Kurs zurücklegen. Rekordsieger ist der Franzose Alain Prost, der in Silverstone fünf Siege einfuhr. Sebastian Vettel gewann den Grand Prix 2009, Nico Rosberg siegte 2013. Deutscher Rekordsieger auf dem Kurs ist Michael Schumacher mit drei Siegen (1998, 2002, 2004).

"Ich sage immer, dass Silverstone eine der besten Strecken im Jahr ist. Es gibt dort großartige Kurven, und es ist eine wahre Freude, sie mit einem Formel-1-Wagen zu fahren" , sagt Force-India-Pilot Sergio Perez. "In diesem Jahr wird es mit den höheren Geschwindigkeiten noch besser. Wir werden ziemlich hohen Fliehkräften ausgesetzt sein, es wird eine der größten körperlichen Herausforderungen in diesem Jahr" , erklärt Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo. Die neuen Boliden ermöglichen es erstmals, die rasanten Kurvenkombinationen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit Vollgas zu fahren.

Was spricht für wen?

Während Mercedes auf den Geraden zuletzt die Nase vorne hatte, ist es Ferrari gelungen, in den Kurven kaum Geschwindigkeit zu verlieren. Auf der Traditionsstrecke könnte das ein Vorteil sein - das glaubt auch Vettel. "Ich freue mich sehr auf diese schnellen Kurven, denn gerade da ist unser Auto in diesem Jahr wirklich sehr stark" , sagt Vettel. Und der Ferrari läuft zuverlässig, während Hamilton immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Der setzt derweil auf den Heimvorteil. Und auf die Statistik, denn in Silverstone gewann er zuletzt dreimal in Folge. Zudem stand er dort so oft wie kein anderer auf der Pole Position - nämlich viermal. "Hoffentlich kann ich Silverstone als Sprungbrett für die zweite Saisonhälfte nutzen" , sagt Hamilton.

Streckenbetreiber sind sauer

Die Formel 1 könnte die traditionsreiche Rennstrecke in Silverstone bald schon verlieren. Die Eigentümer des Kurses kündigten an, dass sie ab 2020 den Großen Preis von Großbritannien ohne eine Verbesserung des finanziellen Angebots des neuen Formel-1-Besitzers Liberty Media nicht mehr ausrichten würden. Vorsorglich kündigten sie den noch bis 2026 laufenden Vertrag mittels einer Ausstiegsklausel schon zu 2019. Grund sind finanzielle Verluste in Millionenhöhe.

Jetzt herrscht dicke Luft. "Eigentlich ist die Woche vor dem Rennen ein Fest für die Formel 1 und Silverstone" , sagte ein Sprecher von Liberty Media: "Stattdessen hat Silverstone diese Woche genutzt, um sich zu positionieren und die Auflösungsklausel zu ziehen, die in drei Jahren in Kraft treten wird."

