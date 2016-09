Rosbergs Siegesserie hat zuletzt offenbar auch Hamilton beeindruckt. "Nico zeigt fantastische Leistungen. Ich erwarte, dass er so weitermacht. Also muss ich sicherstellen, dass ich genauso auf der Höhe bin" , sagt der Brite. Die Niederlagen zuletzt in Spa, Monza und Singapur haben Hamilton schwer ins Grübeln gebracht. "Ich weiß nicht, ob, und wenn ja, wann, das Pendel wieder in meine Richtung ausschlagen wird" , sagt er. Hamilton spricht von "Prüfungen" , will sein "Bestes geben" - sein Glaube an Titel Nummer vier ist spürbar erschüttert.