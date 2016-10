Big Point für Lewis Hamilton oder vorentscheidende Punkte im Kampf um den WM-Titel für Nico Rosberg? Das ist die Frage vor dem 17. Grand Prix der Saison. Der Vorsprung von Rosberg beträgt nach dem Motorplatzer des Briten in Malaysia satte 23 Punkte. Baut der deutsche WM-Spitzenreiter seinen Vorsprung beim Großen Preis von Japan in Suzuka um mindestens sechs weitere Punkte auf 29 aus, reichen dem Deutschen in den verbleibenden Rennen vier zweite Plätze, um erstmals den Titel zu holen. Doch davon will Rosberg nichts wissen: "Ich werde nicht anfangen so zu denken. Ich will jedes Rennen gewinnen."