Die Ausgangslage

Vor dem achten Saisonrennen liegt Ferrari-Pilot Sebastian Vettel mit 141 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung. Dahinter folgt Lewis Hamilton im Mercedes mit 129 Zählern. Dritter ist dessen Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland (93). Am vergangenen Rennwochenende im kanadischen Montreal gewann Hamilton vor Bottas, Vettel wurde Vierter.

Die Strecke

Der Baku City Circuit steht zum zweiten Mal im Rennkalender. Konzipiert wurde die rund sechs Kilometer lange Strecke vom Aachener Formel-1-Baumeister Hermann Tilke. 51 Runden müssen die Fahrer absolvieren. Der Stadtkurs ist eine Mischung aus langsamen Kurven und extrem schnellen und langen Geraden und hat die mit 2,1 Kilometern längste Vollgas-Passage im Rennkalender zu bieten. Was das fahrerische Können angeht, liegt Baku damit zwischen dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza und dem Stadtkurs in Monaco. Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 360 km/h werden erreicht.

Viele Sehenswürdigkeiten, wenige Zuschauer

Die Veranstalter verlangten, dass möglichst viele Sehenswürdigkeiten Bakus im Fernsehbild zu sehen sind. Mit 30.000 Plätzen hat der Kurs die geringste Zuschauer-Kapazität aller Formel-1-Rennstrecken. "Wenn man hoch in die Altstadt und vorbei an der Festung fährt, macht das Spaß und ist knifflig, aber auch toll für die Zuschauer" , sagt Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Nico Hülkenberg von Renault erklärt: "Der Stadtkurs in Monaco ist im Vergleich weitläufig. Es gibt einige Mauern, die auf dich warten, da muss man ziemlich mutig sein."

Neuer Name, neuer Termin - und immer wieder Kritik

Das Gastspiel in Aserbaidschan ist ein typisches Erbe der Ära von Bernie Ecclestone. Trotz erheblicher Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen schloss der langjährige Geschäftsführer einen Vertrag mit den Machthabern, die sich immer wieder um international beachtete Top-Ereignisse bemühen. Bei der Premiere im Vorjahr hieß das Rennen noch "Großer Preis von Europa", obwohl der Ölstaat am Kaspischen Meer auf asiatischem Boden liegt. Auf Wunsch der Organisatoren wurde der Titel nun geändert in "Großer Preis von Aserbaidschan". Auch der Termin wurde um eine Woche nach hinten verschoben, um eine neuerliche Kollision mit den 24 Stunden von Le Mans zu vermeiden. Die autokratische Führung möchte den größtmöglichen Werbewert erzielen.

Wer sind die Favoriten?

Wie immer in dieser Saison sind Sebastian Vettel und Lewis Hamilton die Favoriten. Beide haben in dieser Saison schon jeweils drei Siege auf dem Konto. Auffällig: Noch keinem der beiden sind zwei Siege in Serie gelungen. Die Teams ringen deshalb um Konstanz, beide ärgerten sich zuletzt über Rückschläge. Die Folge der Kapriolen waren viele Zusatzschichten bei Mercedes und Ferrari.

Das sagen die Fahrer

Hamilton bezeichnet die bisherige Saison als "eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen" , Vettel spricht von einem "hin und her" . Der Brite geht zwar nach seinem überlegenen Sieg in Montreal gestärkt ins Rennen, hat aber Respekt. "Baku ist eine ganz andere Strecke als Montreal. Das Wochenende wird eine Herausforderung" , sagt Hamilton und lobt Ferrari: "Sie waren bislang enorm konstant. Kanada ist das einzige Wochenende in diesem Jahr, an dem sie nicht das Optimum herausgeholt haben."

Qualifying enorm wichtig

Da das Überholen auf dem Stadtkurs mit seinen engen Altstadt-Kurven schwierig ist, kommt der Qualifikation große Bedeutung zu . Auf der 2,1 Kilometer langen Vollgas-Passage dürften die starken Mercedes-Motoren Vorteile haben.

So lief es 2016

Die Premiere im Vorjahr gewann Weltmeister Nico Rosberg im Mercedes, Vettel wurde im Ferrari Zweiter. Hamilton erlebte dagegen ein rabenschwarzes Wochenende. Im Qualifying setzte er seinen Wagen in eine Mauer, wegen einer falschen Motoreinstellung rollte er bei Rennen als Fünfter ins Ziel.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 23. Juni 2017, 22.50 Uhr

Stand: 22.06.2017, 11:09