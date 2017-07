Die Ausgangslage

Hochspannung im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft: Nach dem Sieg von Lewis Hamilton in Silverstone und dem Reifen-Pech von Sebastian Vettel ist das Spitzenduo bis auf ein Pünktchen zusammengerückt. Noch führt Vettel mit 177:176, doch so langsam muss er wieder etwas zeigen: Seit seinem Triumph in Monte Carlo am 28. Mai hat er kein Rennen mehr gewonnen.

Der Schattenmann

Vettel oder Hamilton - das sind nach Meinung vieler Fans die beiden Kandidaten für den Titel 2017. Aber wenn Valtteri Bottas das Rennen am Sonntag (30.07.2017) gewinnt, kann der Mercedes-Mann die beiden Führenden theoretisch sogar überholen. Der Finne hat in der Gesamtwertung nur 23 Punkte Rückstand auf Vettel und 24 auf Hamilton - und in der laufenden Saison auch schon gezeigt, dass er durchaus siegfähig ist. In Spielberg am 9. Juli und am 30. April in Moskau gewann Bottas.

Die Stimmen

"Ich verliere nicht gerne, ich hasse es sogar" , sagt Sebastian Vettel mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse, "und deshalb müssen wir es jetzt in Budapest besser machen. Es stimmt, dass Mercedes zuletzt stärker war." Grund zur Panik sieht er aber nicht: "In den vergangenen Wochen waren es Kleinigkeiten, die über Siege, Niederlagen und Podestplätze entschieden haben. Wir werden zweifellos an ein paar Dingen arbeiten müssen. Aber dann könnte das Bild schon wieder ganz anders aussehen."

Der Titelverteidiger

Lewis Hamilton beim Überholversuch gegen Sebastian Vettel

Im vergangenen Jahr siegte Lewis Hamilton in Budapest - und das nicht zum ersten Mal. Bereits 2007, 2009, 2012 und 2013 war der Dreifach-Weltmeister hier auf dem Hungaroring der Schnellste, die Strecke liegt dem Briten also. Vettel war vor zwei Jahren hier der Schnellste.

Die Strecke

70 Mal umrunden die Fahrer den 4,381 Kilometer langen Kurs mit seinen 16 Kurven, den István Rapp 1986 entworfen hat. Der kleinste Kurvenradius liegt bei nur 20 Metern, der größte immerhin bei 400. Die Zielgerade wurde 2003 um rund 200 Meter verlängert und geht nun über 789 Meter - da ist also Platz zum Überholen.

Die Herausforderung

Nach der langen Zielgeraden geht es scharf nach rechts, die Kurven 1, 3, 15 und 16 sind besonders eng. Die 19 Kilometer von Budapest entfernte Strecke ist auch eine kleine Berg- und Talfahrt: Es gibt Anstiege von über sechs Prozent und einmal auch ein Gefälle von sieben Prozent.

Die Besten

Den Streckenrekord hält Michael Schumacher mit 1:19,071 aus dem Jahr 2004. "Schumi" gewann in Ungarn insgesamt dreimal, ebenso wie Ayrton Senna und Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton übertrifft mit seinen fünf Erfolgen aber alle anderen. Seit der Premiere 1986 haben in Ungarn zehnmal Fahrer aus Großbritannien triumphiert, sechsmal jubelte Brasilien, Deutschland und Finnland folgen mit jeweils vier Siegen.

Pole-Rekord gefährdet

Im Rennen ist der Silberpfeil auf der Überholspur gegenüber Ferrari, im Kampf um die Startplätze ist er kaum zu schlagen. Am Samstag geht Hamilton damit auch als Favorit auf eine historische Pole Position auf den Hungaroring. Es wäre die 68. seiner Karriere - damit hätte er die Bestmarke von Michael Schumacher eingestellt.

horni/sid | Stand: 28.07.2017, 08:30