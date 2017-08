Der Heimvorteil

Die Fans im Ferrari-Land tauchen die Tribünen in ein dichtes Rot, die Stimmung in Monza ist atemberaubend - aber vielleicht lähmt sie sogar machmal ein wenig die Scuderia. Sieben dürre Jahre lang gab es keinen Triumph eines Ferarri-Fahrers mehr, der letzte Rote, der im Autodromo Nazionale di Monza Jubelstürme auslöste, war Fernando Alonso im Jahr 2010.

Die Ausgangslage

Der Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft ist extrem spannend: Nach dem Sieg von Lewis Hamilton in Spa ist der Dreifach-Weltmeister bis auf sieben Zähler an Ferrari-Frontmann Sebastian Vettel herangerückt: 220:213 steht es an der Spitze. Doch sollte es zwischen beiden mal krachen oder im Falle technischer Probleme liegt der zweite Mercedes-Pilot in Lauerstellung.

Der Verfolger

Vettel oder Hamilton - einer dieser beiden wird nach Meinung vieler Experten und Fans den Titel 2017 gewinnen. Aber sollte Valtteri Bottas das Rennen am Sonntag (03.09.2017/Live-Ticker bei sportschau.de) für sich entscheiden, kann er mit seinen aktuell 179 Zählern sehr nah an die beiden Top-Stars heranrücken. In Spielberg am 9. Juli und am 30. April in Moskau gewann Bottas - und angeblich lässt Mercedes seine beiden Piloten immer noch frei gegeneinander fahren, der Finne ist also offiziell nicht nur das kleine Helferlein für Hamilton.

Die Stimmen

Sebastian Vettel schwankt zwischen Begeisterung und Angrifflust: "Ich freue mich auf das Heimrennen. In Monza werden Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen - es heißt Attacke, dann sehen wir weiter." Und zwar Attacke bereits im Qualifying. Vettel: "Das ist nach wie vor die Crux, um wirklich den Umbruch herbeizuführen. Das wissen wir, aber man sieht ja, da sind wir drauf und dran und kommen immer näher. Wir haben bisher einen sehr guten Job gemacht, das ist uns aber nicht genug, wir wollen natürlich vorne sein."

Enges Duell: Lewis Hamilton (r.) beim Überholversuch gegen Sebastian Vettel

Lewis Hamilton klingt für seine Verhältnisse erstaunlich zurückhaltend: "Ich bin mental ein bisschen vorsichtig, weil wir demnächst nicht immer die Schnellsten sein werden. Ich versuche herauszufinden, wie ich es schaffen kann, meine Jungs zu motivieren, dass sie in die nächsten acht Rennen ein bisschen mehr Magie bringen." Über seinen Mercedes sagt er: " Wir haben den Wagen noch nicht da, wo wir ihn brauchen. Offensichtlich liegt er toll in der Qualifikation, aber im Rennen kämpft er sich noch ab."

Die Strecke

Monza - der Kurs gehört mit 5,793 Kilometern zu den langen in der Formel 1. Die schnellste Strecke im gesamten Rennjahr wird 53 Mal umrundet, der Vollgasanteil liegt bei 80 Prozent - entsprechend hoch sind Benzinverbrauch und Bremsenverschleiß. Der Streckenrekord liegt bei 1:21,046 Minuten und ist bereits 13 Jahre alt: Rubens Barrichello raste 2004 im Ferrari zu der bis heute gültigen Bestzeit. In Monza werden Geschwindigkeiten von über 350 Stundenkilometern erreicht, 2005 fuhr Kimi Räikkönen hier mit 370,1 das schnellste je in der Formel 1 erreichte Tempo.

Die Besten

Michael Schumacher, wie könnte es anders sein, ist der König von Monza: Fünfmal gewann die Ferrari-Legende den Großen Preis von Italien. Sebastian Vettel hat in Monza dreimal gewonnen. 2008 raste er als Youngster für Toro Rosso zu seinem ersten Erfolg in der Formel 1 überhaupt, im Red Bull jubelte er 2011 und 2013. Auch Lewis Hamilton hat hier drei Triumphe gefeiert: 2012, 2014 und 2015. Im Vorjahr sammelte Nico Rosberg im Autodromo 25 wertvolle Punkte für seinen WM -Titel.

horni/sid | Stand: 28.07.2017, 16:13