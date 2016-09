Ferrari hatte seine Reifen besser auf Temperatur gebracht und so den Silbernen bis zu anderthalb Sekunden pro Runde abgenommen. Ein Szenario, das auch 2016 zu erwarten ist? "Wir hoffen, dass wir es diesmal besser im Griff haben" , gab der aktuell Meisterschaftsführende Lewis Hamilton zu Protokoll, der im vergangenen Jahr nicht in Ziel kam. Zwei Pünktchen Vorsprung hat er noch auf seinen Rivalen im eigenen Team, Nico Rosberg.

Rosberg vor 200. Formel-1-Rennen

Der Deutsche fährt in Singapur sein 200. Formel-1-Rennen und will endlich wieder die Führung in der WM -Wertung übernehmen. Sein Selbstvertrauen sei größer denn je, sagt Rosberg, der nichts lieber will, als aus dem Schatten seines früheren Buddys Lewis Hamilton herauszutreten. Hamilton errang bislang drei Weltmeistertitel, Rosberg wurde hinter dem Briten nur zweimal Zweiter. Das soll endlich anders werden. Doch zu weit blickt der in Monte Carlo aufgewachsene Rosberg nicht in die Zukunft: "Aber ich blicke immer nur von Rennen zu Rennen - das ist die beste Herangehensweise für mich."

Sebastian Vettel ist noch längst nicht da, wo er sich selbst, wo sich das traditionsreiche Team sieht und vor allem wo es die Tifosi sehen. Hoffnung setzt der Ferrari-Pilot auf die jüngste Entwicklung seines Rennwagens: "Das Motor-Upgrade hat gut funktioniert und wird uns auch in den nächsten Rennen helfen." Allerdings sieht der viermalige Weltmeister den großen Abstand zu Mercedes durchaus realistisch: "Leider sind wir noch nicht schnell genug, dass wir sagen können, dass wir das beste Auto haben - aber ich bin sicher, dass das eines Tages so sein wird" .

Red Bull verbaut die Sicht

Rennszene beim Großen Preis von Deutschland

Doch Mercedes ist nicht der einzige Konkurrent für Ferrari: In der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung nimmt ihm sein altes Team Red Bull die Sicht nach vorne. Daniel Ricciardo profitiert vom maximalen Abtrieb, den die Red-Bull-Konstrukteure seinem Rennwagen gegönnt haben - der Australier lieferte zuletzt konstant gute Ergebnisse ab und ist derzeit Mercedes-Verfolger Nr. 1.

Trotz 107 Punkten Rückstand auf Lewis Hamilton und 105 Zähler hinter Nico Rosberg hat Sebastian Vettel den Mut noch nicht verloren. Vor Wochenfrist holte er sich bei den Ferrari Days auf dem Hockenheimring vor 10.000 Fans den letzten Motivationsschub: "Wir haben noch einige Rennen vor uns, und wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben" , sagte Vettel, der seinen letzten Rennerfolg vor einmal Jahr gefeiert hat. Und fügte angesichts von noch sieben ausstehenden Rennen und 175 zu vergebenden Siegerpunkten hinzu: "Die Saison ist noch nicht vorbei."

sid/red | Stand: 14.09.2016, 16:24