Großer Preis von Malaysia

Natürlich ist die Zahl der Rennen mit 21 in diesem Jahr sehr hoch - aber Rosberg hat einen Lauf. Die Niederlagen zuletzt in Spa, Monza und Singapur haben seinen Teamkollegen und ehemaligen Buddy, den amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton, schwer ins Grübeln gebracht: "Ich weiß nicht, ob, und wenn ja, wann das Pendel wieder in meine Richtung ausschlagen wird" , bekennt der dreimalige Champion. Hamilton spricht von "Prüfungen", davon, dass er sein Bestes geben will. Unerschütterlicher Glaube an Titel Nummer vier hört sich anders an.

Legende Stewart sieht "fehlenden Biss" bei Hamilton

Landsmann Jackie Stewart, selbst dreimaliger Weltmeister, sieht bei Hamilton "fehlenden Biss" und wähnt Rosberg gerade in dieser Hinsicht im Vorteil. Partylöwe Hamilton hätte durch den Erfolg und die Begleiterscheinungen den Fokus verloren, analysiert Stewart. "Dann scheint alles nur noch einfach zu sein und du überfährst das Auto, bist nicht mehr auf den Punkt konzentriert oder dein Leben lenkt dich auf die eine oder auf die andere Weise ab ", sinniert der 77-Jährige.

Konstrukteurstitel bereits fünf Rennen vor Schluss?

Immerhin kann das "Team Mercedes" bereits in Malaysia den ersten Titel gewinnen: Holt das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen nicht mindestens acht Punkte auf Rosberg und Hamilton auf, ist Mercedes bereits fünf Rennen vor dem Saisonende Konstrukteurs-Weltmeister. Damit enden offenbar aber auch die aktuellen Gemeinsamkeiten der beiden Premium-Angestellten von Mercedes.

Rosbergs Team feiert den 200. Grand Prix

Doch bei aller Rivalität: Keiner redet mehr über die Auseinandersetzungen der vergangenen Saison, die teaminterne Strafen nach sich zogen. Statt dessen zollt der derzeitige Champion seinem möglichen Nachfolger Respekt: "Nico zeigt fantastische Leistungen. Ich erwarte, dass er so weitermacht. Also muss ich sicherstellen, dass ich genauso auf der Höhe bin" , sagt der Brite. Woraufhin der Gelobte brav sagt: "Ich hatte zuletzt einen guten Lauf und genieße den Moment. Aber das nächste Rennen oder das danach kann schon wieder ganz anders aussehen."

Heiß - so oder so

Das Rennen in Sepang wird sicherlich heiß - wie in jedem Jahr. Dass Vorjahressieger Sebastian Vettel im Ferrari Siegeschancen haben wird, ist nicht zu erwarten. Dafür könnte eine Vorentschiedung im Titelrennen fallen. Zwar vermutet Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, dass der Kampf um die Weltmeisterschaft noch länger nicht entschieden sein wird. Aber klar ist auch: Rosberg hat das Momentum auf seiner Seite. Seit dem Sommerurlaub hat er 155 von 158 Rennrunden geführt, dazu die Siege. Wenn der 31-Jährige die sensible Kupplung am Mercedes-Rennwagen einen Hauch feinfühliger bedient als sein Kontrahent im eigenen Team, dann dürfte er 2016 nicht mehr zu bremsen sein.

sid/dpa/red | Stand: 29.09.2016, 08:10