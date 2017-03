Mick Schumacher wird 18

Sportschau | 22.03.2017 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 22.03.2018 | Das Erste

Der Sohn von Michael Schumacher wird 18. Mick Schumacher strebt nach dem Vorbild seines Vaters eine Karriere in der Formel 1 an und will dort Weltmeister werden.