Wutrempler: Vettel bleibt Sperre erspart

Sebastian Vettel ist mit seinem Wut-Rempler gegen Lewis Hamilton beim Großen Preis von Aserbeidschan glimpflich davongekommen. Der Ferrari-Pilot muss sich für seine umstrittene Aktion von Baku öffentlich entschuldigen und in den kommenden Monaten in Nachwuchsserien als gutes Beispiel vorangehen. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Montagabend (03.07.2017), Vettels 30. Geburtstag, mit. Auch eine Sperre für das kommende Formel-1-Rennen in Österreich am Sonntag (09.07.2017) hatte im Raum gestanden. Vettel war seinem WM -Rivalen Hamilton während einer Safety-Car-Phase ins Auto gefahren.

Vettel: "Kein gutes Beispiel abgegeben"

Vettel stand dem Weltverband am Montag in dessen Hauptsitz in Paris Rede und Antwort. Er habe die "volle Verantwortung" für den Vorfall übernommen und sich "bei der Motorsport-Familie entschuldigt" , hieß es in einer FIA-Mitteilung. Vettel leistete Abbitte und räumte ein: "Mir ist klar, dass ich kein gutes Beispiel abgegeben habe."

Neun Strafpunkte auf dem Konto

Der Heppenheimer hatte für den Rempler drei Strafpunkte vom Weltverband kassiert, damit ist sein Punktekonto auf neun angewachsen. Bei drei weiteren Zählern muss er ein Rennen aussetzen. Vettel hatte vor seiner Rüpelattacke fälschlicherweise angenommen, Mercedes-Pilot Hamilton habe ihn absichtlich ausgebremst.

Vettel führt nach acht von 20 Saisonrennen die WM-Wertung mit 14 Punkten Vorsprung auf Hamilton an.

dpa/sid | Stand: 03.07.2017, 21:21