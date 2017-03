Sebastian Vettel ist bereit für die neue Formel-1-Saison. Den letzten noch fehlenden Tagesordnungspunkt vor dem ersten Rennen in Melbourne hat Vettel inzwischen auch abgehakt: Wie vor jeder Saison hat er seinem Rennwagen einen Kosenamen verpasst. Vettels Ferrari, Herstellername SF70H, läuft im Team ab sofort intern unter dem Namen "Gina".

In der Vergangenheit hatte Vettel schon deutlich gewagtere Namen für seinen Boliden gewählt, vor allem zu seinen erfolgreichen Red-Bull-Zeiten: "Randy Mandy" oder "Hungry Heidi" waren durchaus auch als Kampfansage an die Konkurrenz zu verstehen. Inzwischen lehnt sich Vettel lieber nicht mehr so weit aus dem Fenster - nachdem er seit dem Wechsel zu Ferrari zuletzt jedes Jahr ein paar Sekunden mehr von der Konkurrenz abgehängt wurde.

Ferrari zuletzt gedemütigt und das Gespött der Szene

Die vergangene Saison ging für Ferrari ohne einen einzigen Sieg zu Ende - für den Rennstall, der sich auch als Gralshüter der Formel 1 begreift, die ultimative Demütigung. Hilflos mussten die "Roten" die Dominanz der Silberpfeile über sich ergehen lassen. Ferrari geriet zum Gespött der Szene, was in einer chauvinistischen Attacke von Formel-1-Methusalem Bernie Ecclestone gipfelte: "Bei Ferrari arbeiten zu viele Italiener. Nichts gegen Italien - aber ein Team erfolgreich zu führen, ist nicht in ihrer DNS verankert."

Auto mit neuem Gesicht - und besten Testzeiten

Der abgelöste Formel-1-Chef ist nicht nur wegen seiner Ansichten ein Mann von gestern. Auch bei Ferrari hofft man auf einen Neuanfang. Tatsächlich brauchte es nur eine Handvoll Testfahrten, und die Stimmung in Maranello hat sich deutlich aufgehellt. In Barcelona legten Vettel und Kimi Räikkönen die besten Rundenzeiten aller Teams hin. Vor allem präsentierte sich der Ferrari besser in der Abstimmung und zuverlässiger als im Seuchenjahr. Der grundsätzlich starke Antrieb machte bislang keinerlei Probleme.

Ein innovatives Design schürt zudem die Hoffnung, dass die Scuderia besondere Kniffe gefunden hat, welche sie endlich wieder von der Konkurrenz abheben. Die Dominanz von Mercedes, so die Hoffnung nicht nur in Maranello, soll zudem Geschichte sein, dank der größten Regelreform seit Jahren.

Lob auch von der Konkurrenz

"Ferrari scheint eine viel bessere Basis zu haben als im vergangenen Jahr. 2016 wurden sie durch zahlreiche Getriebe- und Motorschäden zurückgeworfen, diese Probleme haben sie offenbar sehr konsequent gelöst", sagte Formel-1-Experte Christian Danner. Auch die Konkurrenz lobte die Scuderia nach den Testfahrten in den Himmel, gewiss nicht ohne Kalkül. Sebastian Vettel wies die neu zugewiesene Favoritenrolle in Melbourne weit von sich.

Vettel: "Besser aufgestellt als im Vorjahr"

Dennoch gab sich auch Vettel, der im Vorjahr immer wieder mit seinem Auto haderte, vorsichtig optimistisch. "Wir sind insgesamt besser aufgestellt als im Vorjahr“, sagte Vettel am Mittwoch (22.03.2017) nach der Ankunft in Melbourne Park, betonte aber zugleich: "Testen ist das eine, Rennen etwas ganz Anderes." Tatsächlich drehte die Scuderia auch im Vorjahr die schnellsten Testrunden - doch schon nach vier Rennen waren die Fronten deutlich geklärt, und bei Saison-Halbzeit wurden die Roten dann auch noch von Red Bull überflügelt.

Dennoch: der Ferrari scheint diesmal wieder konkurrenzfähig zu sein, was auch den Druck auf Vettel erhöht. Der Vertrag des vierfachen Weltmeisters läuft nach dem Ende der Saison aus, sollte seine WM-Mission bei der Scuderia erneut scheitern, dürfte seine Ära bei Ferrari wohl zu Ende gehen. Italiens Medien gingen schon im Vorjahr mit jedem verlorenen Rennen ein Stück mehr auf Distanz zum "bestbezahlten Piloten der Ferrari-Geschichte" (La Repubblica), warfen ihm eigene Fehler vor und schlimmer noch: nicht die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Avancen von Mercedes - letztes Jahr bei Ferrari?

Sollte der Pilot, der die Formel 1 über vier Jahre scheinbar nach Belieben beherrscht hatte, in der neuen Saison wieder nur hinterherfahren, dürfte in Maranello die Geduld mit Vettel endgültig aufgebraucht sein. Von Mercedes sind bereits öffentlich Avancen in Richtung des Heppenheimers im Umlauf. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der nach dem Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg einen Hochkaräter weniger im Team hat, betonte zuletzt das "persönliche gute Verhältnis" zu Vettel. "Er würde zum Team passen. Es wäre fahrlässig, Sebastian nicht auf der Rechnung zu haben."

Wolff setzte noch einen drauf: Er wisse, dass Ferrari-Chef Sergio Marchionne Lewis Hamilton bewundere, sagte er der Gazzetta dello Sport. "Vielleicht wird er eines Tages für Ferrari fahren." Hamiltons Vertrag mit Mercedes wiederum läuft 2018 aus - tauschen die zwei prominentesten Piloten der Szene womöglich ihre Cockpits? Die Antwort darauf wird auch die kommende Saison geben.

red/dpa/sid | Stand: 22.03.2017, 12:43