Das jüngste Rennen in Mexiko war ein perfektes Sinnbild der Ferrari-Saison. Der Jubel von Teamchef Maurizio Arrivabene und Sebastian Vettel über dessen dritten Platz waren umsonst - denn wenige Stunden später wurde der Deutsche wegen seiner Fahrweise auf Rang fünf zurückgestuft.

Es war eine weitere Episode des Scheiterns. In Australien und Kanada wurden mögliche Vettel-Siege am Kommandostand vergeben. Dazu kamen zahlreiche Rennen, in denen das Auto streikte, die Boxencrew patzte oder die Piloten Vettel und Kimi Räikkönen Fehler begingen. "Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden, aber wir wollen die Saison so gut wie möglich beenden" , sagte der Fiat-Geschäftsleiter und Ferrari-Präsident Sergio Marchionne.

"Ferrari muss immer vorne stehen"

Zu Saisonbeginn klang das noch anders: "Ferrari muss immer ganz vorne stehen. Alles andere ist nicht Ferrari." Jetzt ist das Ziel für die letzten beiden Rennen 2016 nicht einmal mehr, doch noch einen Sieg zu feiern oder den Red Bull den zweiten Rang in der Konstrukteurs-WM hinter den unantastbaren Mercedes-Silberpfeilen abzujagen.

Marchionnes neue Vorgabe lautet, "2017 wieder konkurrenzfähig zu sein." Die Entwicklungsarbeit am Auto fließt bereits in die Wagen für die neue Saison, welche einem großflächig überarbeiteten Aerodynamik-Reglement unterliegen. Die Karten könnten also neu gemischt werden.

Entschuldigung von Vettel

Keine schlechten Aussichten für Sebastian Vettel, der seit 25 Rennen sieglos ist und zuletzt vor allem als Rohrspatz aufgefallen war. Als "Bastard" hatte Vettel den Niederländer Max Verstappen in Mexiko bei einer absichtlichen Einbremsung beleidigt. Außerdem schimpfte er über Rennleiter Charlie Whiting, nachdem dieser den Red-Bull-Piloten nicht zum Positionstausch bewegte.

Letztlich hatte Vettel Glück, dass er beim kommenden Rennen in Sao Paulo (Sonntag ab 16.45 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) überhaupt an den Start sein darf. Denn nach seinen Pöbeleien insbesondere gegen Whiting hatte der Automobil-Weltverband FIA bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet. Aber "angesichts der Ernsthaftigkeit der Entschuldigung und seines großen Engagements hat der FIA-Präsident beschlossen, ausnahmsweise keine Disziplinarmaßnahmen gegen Sebastian Vettel zu vollziehen" , hieß es in einem Statement von FIA-Präsident Jean Todt.

Stand: 09.11.2016, 12:00