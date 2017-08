"Die Ausgangslage ist ganz anders als die Jahre zuvor. Ich glaube das spricht für uns als Team. Das Team, das sich in diesem Jahr am meisten gesteigert hat, sind wir" , sagt der Heppenheimer selbstbewusst.

Bewusst wählte Vettel diese Worte, nachdem er in Ungarn das letzte Rennen vor der Sommerpause gewonnen hatte. Er spricht dabei nicht von sich, sondern immer in der Mehrzahl. Der 30-Jährige ist lange genug dabei, um zu wissen, dass er den Titel mit Ferrari nicht alleine gewinnen kann. Die Formel 1 ist ein Teamsport.

Vettel meint nicht sich, sondern das Team

"Nein, wir sind nicht zufrieden“ , meint Mattia Binotto, der Technikchef von Ferrari. "Wir sind sehr zufrieden! So wie alles läuft. Welche Fortschritte wir bislang gemacht haben, wie die Mannschaft arbeitet, wie sie das Auto weiterentwickelt hat und wie sie auftritt.“

Ferrari tritt in diesem Jahr in der Tat deutlich konsequenter und aggressiver auf. Die Scuderia betritt auch Grauzonen. Einiges, wie die unterstellte Ölzufuhr zum Benzin, wird verboten, anderes von der Konkurrenz kopiert. Binotto: "Anfang des Jahres war Mercedes häufiger im Qualifying schneller als wir. Aber wir waren im m er eng dran. Mit purer Entwicklungsarbeit wollen wir das Auto weiter bringen. Sebastian ist dabei ein sehr wichtiges Element in unserem Team, er ist schließlich ein phantastischer Fahrer.“

Unzufrieden, unausstehlich

Im vergangenen Jahr, sagen enge Mitarbeiter des Teams, sei Vettel häufig unzufrieden gewesen und nicht selten auch unausstehlich. Verlieren ist seine Sache nicht. Das müssen nun auch direkte Kontrahenten erfahren. Im schlimmsten Falle Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel

Als Sebastian Vettel beim Großen Preis von Aserbaidschan glaubt, Hamilton habe ihn während einer Safetycarphase in eine Falle gelockt, verliert Vettel die Nerven und fährt dem Briten ins Auto. So etwas gab es in der Formel 1 lange nicht zu sehen.

Fahrer mit kurzer Zündschnur

Entsprechend groß war die Aufregung. Kritik, Häme und die Vorladung beim Motorsportweltverband bringen Vettel aber nicht aus dem Konzept. Für seinen Fehler entschuldigt er sich bei Lewis Hamilton. "Sebastian ist ein Vollblutrennfahrer, mit einer sehr kurzen Zündschnur. Im Fall gegen Lewis Hamilton war das sicherlich nicht die feine englische Art,aber die beiden fahren um die Weltmeisterschaft“ , erklärt Nico Hülkenberg.

Die Erfolgsgeschichte von Sebastian Vettel hat ein Stück weit mit Rücksichtslosigkeit, vor allem aber mit Entschlossenheit zu tun. Nicht selten sieht man ihn mit seinem Notizbuch aus der Garage kommen, genau hält er die Entwicklung des Autos, aber auch des Teams fest. Testfahrten auf der Strecke oder im Simulator sind selbstverständlich.

Räikkönen hilft dem Kollegen

Das Ferrari-Team setzt im Titelrennen mittlerweile klar auf ihn als Nummer 1. Deutlich wird das zuletzt beim Großen Preis von Ungarn, als sein - in dieser Phase schnellerer - Teamkollege Kimi Räikkönen hinter ihm bleiben und die Konkurrenten aufhalten muss. Der Finne fährt nur so lange selbst um die WM, wie er eigene Titelchancen sieht.

"Für Kimi gilt dasselbe wie für Sebastian und auch für die Ingenieure. Alle sind bedeutende Elemente der Mannschaft. Und ein Team ist dann ein Team, wenn alle Menschen gut integriert sind“ , so Binotto. Sebastian Vettel fügt an: "Jeder gibt Gas und zieht in die gleiche Richtung. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Wenn man am Ende alles zusammenwirft und dann eine Entscheidung trifft, was man mit dem Auto macht, dann kann das einen großen Unterschied machen.“

Nico Rosberg glaubt dagegen an Mercedes: "Die Konstanz und die Erfahrung der Leute bei Mercedes ist unglaublich, da wird sich Ferrari sehr schwer tun.“ Das ist nicht falsch, aber irgendwie auch nicht die ganze Wahrheit. Denn gegen Mercedes spricht die nicht mehr vorhandene Dominanz, und dass dort auch Fehler gemacht werden, wenn das Team unter Druck gerät.

Ferrari macht Druck auf Mercedes

Und dieser Druck kommt von Ferrari. Nach einem überragenden Mercedes-Wochenende in Silverstone - Doppelsieg - , gelingt dasselbe Ferrari beim folgenden Rennen in Budapest. Diese Art des Zurückschlagens hat beeindruckt. "Im Qualifying fehlt uns der entscheidende letzte Schritt, mehr Leistung aufzudrehen. Das war der Vorteil der letzten Jahre von Mercedes und ist es immer noch. Aber im Rennen geht es deutlich enger zu“ , sagt Vettel zufrieden.

Während Vettel also das starke Auto und das funktionierende Team als seine Vorteile sieht, sehen alte Weggefährten ihn selbst als entscheidenden Unterschied: "Seine mentale Stärke ist erstaunlich, deshalb glaube ich an ihn“ , so Helmut Marko, Berater von Red Bull. Und Teamchef Christian Horner: "Gerade am Ende einer langen Saison ist er unglaublich fokussiert. Und mit Druck kommt er sehr gut klar.“

Neun Rennen sind noch zu fahren, es gibt noch keinen klaren Favoriten. Mercedes hat nichts verlernt, nur jetzt einen ebenbürtigen Kontrahenten. Sowohl Lewis Hamilton als auch Sebastian Vettel haben vier Rennen gewonnen. Aber Vettel - und das ist ein echter Vorteil - hat einen Vorsprung von 14 Punkten auf Hamilton. Vettel selbst meint: "Es ist gut zu wissen, dass es in uns liegt, dass wir es rausholen können. Wir müssen nur angreifen.“

Stand: 24.08.2017, 08:00