Ferrrari wartet seit 2010 auf einen Heim-Sieg beim Grand-Prix in Monza - und war diesmal wirklich chancenlos. Rang drei und damit die Podiumplatzierung für Vettel hinter Hamilton und Valtteri Bottas war noch das Optimum, was an diesem Sonntag (03.09.17) möglich war.

Hamilton jubelt trotz Pfiffen

Hamilton jubelte nach dem Rennen über seine Führung in der WM-Wertung - und das, obwohl ihn die Fans mehrheitlich auspfiffen: "Ich liebe es hier, und ich respektiere es voll, dass die Ferrari-Anhänger hier ihre Fahrer mehr unterstützen. Aber unsere Power war heute einfach besser als die Ferrari-Power. Der Start war etwas schierig, aber danach lief alles glatt."

Die Ferrari-Fans feierten Vettel trotzdem, weil nach dem achten Rang im Qualifying und dem sechsten Startplatz (durch Strafversetzungen von Max Verstappen und Daniel Ricciardo) sogar noch Schlimmeres zu befürchten war.

sid/dpa | Stand: 03.09.2017, 15:25