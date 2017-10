Der Start verlief für Vettel zunächst perfekt. Der Vierfach-Weltmeister kam hervorragend weg und lag in der ersten Kurve kurz vor Hamilton – der ihn dann auf der Innenbahn auch nicht halten konnte. Doch die Freude hielt nur gut fünf Runden, dann nutzte der Brite den Schnelligkeitsvorteil seines Mercedes und ging relativ locker am Ferarri vorbei.

Bottas wird durchgereicht

Vettel versuchte es dann auf taktischem Wege und ging bereits in Runde 17 zum Reifenwechsel. Doch Mercedes sah sofort, dass der Deutsche anschließend mit frischen Gummis den Rückstand verkürzte – und holte auch Hamilton gerade noch rechtzeitig zum Reifenwechsel. Danach war das Rennen so gut wie entschieden, Hamilton vergrößerte seinen Vorsprung stetig, dahinter lag Valtteri Bottas im zweiten Mercedes lange Zeit auf dem dritten Platz, doch den konnte er auch wegen einer schwachen Reifen-Strategie am Ende nicht halten.

Zunächst zog Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen in der 45. Runde mit einem tollen Manöver an seinem finnischen Landsmann vorbei, und kurz vor Schluss verlor Bottas auch noch Platz vier an Max Verstappen, den eindeutigen Überholmeister dieses Tages: Wegen des "Wechsels von Antriebsteilen“"musste der Niederländer nach einer Strafversetzung von Platz 16 aus ins Rennen gehen, am Ende des Tages hatte er zwölf Plätze gutgemacht.

Verstappen verliert Platz drei

Eigentlich wären es sogar 13 Plätze gewesen, denn Verstappen schaffte noch das Kunststück, zwei Kurven vor Schluss an Räikkönen vorbeizuziehen. Doch für sein hartes Manöver zuvor gegen Bottas bekam er von der Rennleitung fünf Sekunden Strafe aufgebrummt und verlor kurz vor der Siegerehrung damit Rang drei wieder an Räikkönen.

Sein Red-Bull-Kollege Daniel Ricciardo war nur zu Beginn des Grand Prix stark unterwegs, unterhielt die Fans mehrfach mit gewagten Überholversuchen gegen Bottas. Nach 15 Runden musste der Australier dann aber mit einem Motorschaden aufgeben.

Frühes Aus für Hülkenberg und Wehrlein

Das frühe Aus kam auch für zwei Deutsche. Nico Hülkenberg musste seinen Renault mit einem Motorschaden abstellen, Pascal Wehrlein wurde unsanft abgeräumt. Wehrlein über seinen Ausfall: "Kevin Magnussen hat die Kurve nicht gekriegt und ist mir voll in die Seite gefahren. Danach war mein kompletter Unterboden beschädigt, und ich musste aufgeben."

ch | Stand: 22.10.2017, 22:43