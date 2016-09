Rosberg gewinnt Reifen-Krimi in Singapur

Rosberg lag zwar auf dem Marina Bay Street Circuit unter Flutlicht fast die ganze Zeit in Führung. Doch am Ende riskierten seine Verfolger alles, holten sich nocheinmal frische Reifen und machten enormen Druck auf den Deutschen. Mercedes wollte ihn dann elf Runden vor dem Ende auch noch einmal an Box holen, doch Rosberg wusste, dass seine Führung dann hochgradig gefährdet war. Er entschied, mit seinen angeschlagenen Reifen durchzufahren - und die hielten tatsächlich bis zur Schwarz-Weißen Zielflagge.

Ricciardos enorme Aufholjagd

Hinter Rosberg hatte der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull eine enorme Aufholjagd gestartet und den Abstand von einer knappen halben Minute auf unter eine Sekunde reduziert. Das Rennen hätte wohl keine Runde länger dauern dürfen - doch so machte Rosberg sein Meisterstück perfekt.

Lewis Hamilton komplettierte im Mercedes als Dritter das Podium und betrieb damit noch Schadensbegrenzung: Erst mit einer während des Rennens veränderten Taktik und einem Reifenstopp zusätzlich holte er sich den dritten Rang von Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen zurück, der ihn zuvor auf der Strecke überholt hatte. Sebastian Vettel war wegen eines Motorwechsels vom letzten Platz aus gestartet und zeigte ein Super-Rennen - er fuhr mit seinem Ferrari bis auf den fünften Platz nach vorne.

Mercedes verschläft den Konter

Die entscheidende Phase spielte sich zwischen der 45. und 50. Runde ab. Rosberg lag entspannt mit fünf bis sechs Sekunden in Führung, konnte es sich leisten, seine von Beginn an angeschlagenen Bremsen ein wenig zu schonen. Dann ging Ricciardo an die Box, holte sich frsiche Reifen für den Endspurt - und Mercedes verpasste den Moment für den Konter.

Hätten auch sie Rosberg sofort an die Box beordert, hätte der nach dem letzten Stopp wieder in Führung gelegen. Doch nach zwei Runden des Zögerns sah das plötzlich anders aus. Ricciardo hatte Boden gutgemacht und den Rückstand so verkürzt, dass es vorne eng hätte werden können.

"Mega-eng am Ende"

Mercedes wollte Rosberg dennoch reinholen, die Mechaniker standen schon bereit - doch Rosberg stellte über Boxenfunk klar, dass er draußenbleiben wolle. Volles Risiko also, weil seine Reifen stark nachließen, doch am Ende reichte es eben doch noch so gerade zum Sieg.

Rosberg jubelte: "Sau-genial! Es war natürlich mega-eng am Ende, aber ich freue mich super über dieses Wochenende. Dieser Boxenstopp von Ricciardo war natürlich ein toller Versuch von ihm, nochmal alles zu riskieren. Zum Glück hat es für mich am Ende aber noch genau gereicht. Ich wollte auch gar nicht genau wissen, wo Daniel lag - ich wusste nur: Ich muss einfach nur Vollgas geben."

Red-Bull-Rennleiter Christian Horner zeigte sich anerkennend: "Wir haben Druck gemacht, hatten nichts mehr zu verlieren - aber Nico ist super mit seinen Reifen und seinen Bremsen umgegangen."

Hülkenberg crasht beim Start

Weniger Glück hatte sein Landsmann. Unmittelbar nach dem Start gab es gleich die erste Safetycar-Phase, nachdem Nico Hülkenberg voll in die Seitenmauer eingeschlagen war. Der Emmericher war von Rang acht aus eigentlich perfekt weggekommen, geriet dann aber zwischen die Autos von Carlos Sainz und Danijel Kwjat, es kam zur Berührung mit Sainz und dem Abflug, der seinen Force India in einen Haufen Schrott verwandelte.

Zum Glück konnte Hülkenberg die Reste seines Autos aber unverletzt verlassen und kommentierte: "Physisch ist alles okay, aber ich bin natürlich extrem enttäuscht. Nur 50 Meter weit zu kommen, ist ganz bitter. Ich hatte einen guten Start und bin in die Mitte gezogen - so kam ich dann in den Sandwich von den beiden Torro Rosso. Wenn ich den Start ohne die Kollision durchgebracht hätte, wäre ich bis auf Platz fünf vorgefahren, das wäre dann sicher ein gutes Wochenende geworden."

Stand: 18.09.2016, 16:27