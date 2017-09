Der Brite, der nach dem Qualifying nur Fünfter war und nach Aussagen von Motorsportchef Toto Wolff "nur Schadensbegrenzung betreiben" sollte, siegte vor Daniel Ricciardo im Red Bull und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Der Engländer feierte damit seinen siebten Saisonsieg und den 60. seiner Karriere. Nach 14 von 20 Saisonrennen führt Hamilton in der WM-Wertung mit 28 Zählern Vorsprung.

Hamilton jubelte anschließend auf dem Podium: "Mein Team hat mit Platz eins uns drei einen Super-Job gemacht, und das nach den Problemen im Qualifying. Ich könnte nicht glücklicher sein. Aber ich habe natürlich auch von dem Unfall profitiert, ich hatte eigentlich mit einem Zweikampf gegen Sebastian Vettel gerechnet."

Vettel scheidet nach Kollision früh aus

Kimi Raikkonen und Sebastian Vettel kollidieren

Für seinen ärgsten Verfolger Sebastian Vettel war das Rennen dagegen früh beendet. Noch vor der ersten Kurve kam es zum Zusammenstoß zwischen dem deutschen Pole-Setter und seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen, auch Red-Bull-Pilot Max Verstappen war involviert.