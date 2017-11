Die Plätze hinter dem Podium gingen an Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari knapp vor Max Verstappen im Red Bull und Nico Hülkenberg, der mit Platz sechs seinem Renault-Rennstall ein versöhnliches Finale bescherte. Bitter lief das Rennen für den Australier Daniel Ricciardo, der mit Hydraulik-Problemen ausschied und dadurch noch den vierten Platz in der Gesamtwertung hinter Hamilton (363 Punkte), Vettel (317) und Bottas (305) an Räikkönen verlor.

"Hast du wirklich attackiert?"

"Und - hast du ihn wirklich attackiert?" Das fragte Vettel gleich nach dem Rennen kurz vor der Siegerehrung seinen großen Rivalen Hamilton, der bis auf eine kurze Phase nach dem Boxenstopp immer in einem Zeitfenster zwischen einer halben und fünf Sekunden hinter Bottas hergefahren war. In der Tat sah es phasenweise so aus, als würde der Brite seinem finnischen Mercedes-Kollegen den Triumph überlassen.

Es gab zwar die ein oder andere Annährung, aber eine richtige Attacke fuhr Hamilton nicht. Zweimal war er ganz dicht dran, leistete sich dann aber jeweils kleine Verbremser und fiel wieder zurück. Hamilton antworte dann auch mit einem Lächeln auf die Vettel-Frage, die sich auch viele Fans an der Strecke oder am Fernseher gestellt haben dürften: "Ich habe es versucht. Aber es war einfach nicht möglich..."

"Tempo gut gemanaged"

Kurz nach der Siegerehrung kommentierte Bottas seinen Erfolg so: "Es ist schon ein sehr wichtiger Sieg für mich nach einer schwierigen zweiten Jahreshälfte. Ich habe das Tempo vorne gut gemanaged, das Auto lief absolut super. Ich kann meine Emotionen leider nicht so zeigen - aber die Freude ist gigantisch."

Vierfach-Weltmeister Hamilton meinte: " Ich habe alles gegeben, in jeder Runde. Aber Valtteri hat es gut geschafft, mich auf Distanz zu halten. Das Überholen ist hier aber auch nicht einfach. Insgesamt war es eine überragende Saison."

Vettel als fairer Verlierer

Vettel, der mit über 20 Sekunden hinter den Mercedes chancenlos war, analysierte seinen dritten Rang so: "Nach drei, vier Runden habe ich gemerkt, dass die beiden vorne wegzogen, und dann wurde es ein etwas einsames Rennen. Ich sage es nicht gern, aber Lewis hat den Titel absolut verdient, dazu kann ich ihm nur gratulieren."

Pascal Wehrlein kam als 14. ins Ziel und ist derzeit noch ohne Cockpit für die neue Saison - gut möglich, dass der ehemalige DTM -Champion nach zwei Jahren in der Formel 1 demnächst wieder von außen zuschauen muss. Verabschieden muss sich die Königsklasse auch von einem der beliebtesten Fahrer der vergangenen anderthalb Jahrzehnte: Williams-Pilot Felipe Massa will diesmal wirklich in Formel-1-Rente gehen, in seinem letzten Rennen nahm er als Zehnter immer noch ein Pünktchen mit.

ch | Stand: 26.11.2017, 16:14