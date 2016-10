Für seinen Millionen-Deal mit Renault ließ sich Nico Hülkenberg von Michael Schumacher inspirieren. "In seiner Zeit mit Renault hat Michael Schumacher nicht nur Deutschland zu einer Formel-1-Nation gemacht, sondern auch meine Begeisterung und mein Feuer für das Rennfahren entzündet", sagte Hülkenberg am Freitag bei der Verkündung seines Wechsels von Force India zum französischen Werksteam zur neuen Saison.

"Für unseren nächsten Schritt brauchen wir einen erfahrenen Piloten, der immer noch hungrig auf Podiumsplätze ist ", sagte Renault-Sportchef Jerome Stoll. Hülkenberg erklärte, die neuen Regeln zur Saison 2017 würden Renault eine gute Chance auf Erfolge in den kommenden Jahren geben. "Renault wird die Rolle eines Herausforderers spielen, das entspricht meiner Herangehensweise zu 100 Prozent ", sagte er.

Die Franzosen waren auf der Suche nach einem routinierten Anführer für ihr Werksteam, das möglichst bald wieder an frühere Erfolge anknüpfen soll. Der Däne Kevin Magnussen und der Brite Jolyon Palmer haben bisher nicht überzeugen können. Auch Perez und der Finne Valtteri Bottas von Williams galten als Kandidaten.

Erlaubnis für Wechsel

Vier Rennen wird Hülkenberg in dieser Saison noch für das chronisch klamme Force-India-Team bestreiten. Das Team erteilte ihm die Erlaubnis für einen Wechsel zu Renault und macht damit auch den Weg frei für eine mögliche Beförderung von Pascal Wehrlein.

Hülkenberg bestreitet derzeit seine vierte Saison für den Rennstall. "Er ist ein herausragender Fahrer, der mehr Punkte für dieses Team erzielt hat als jeder andere. Wir werden Nico vermissen, aber wir respektieren seine Entscheidung, neue Möglichkeiten zu ergreifen" , wurde Force-India-Teamchef Vijay Mallya in der Mitteilung zitiert.

Wehrlein darf hoffen

Hülkenberg fuhr in der Formel 1 bislang für Williams, Sauber und Force India. In 111 Grand Prix bewährte er sich als solider Punktesammler, schaffte es aber noch nie aufs Podium. Seinen größten Erfolg erreichte er 2015 mit dem Sieg im Porsche beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans.

Hoffnungen auf die Nachfolge von Hülkenberg bei Force India kann sich der 21 Jahre alte Wehrlein machen, der in diesem Jahr für das Hinterbänkler-Team Manor fährt. Wehrlein ist Schützling des Force-India-Motorenpartners Mercedes und zudem eine wohl deutlich günstigere Alternative zum erfahrenen Hülkenberg. Mercedes werde für ihn die Verhandlungen führen, hatte Wehrlein zuletzt schon erklärt. Gesetzt ist bei Force India der Mexikaner Sergio Perez.

