Entsprechend enttäuscht zeigte sich der Deutsche, der in der Fahrerwertung vor dem 13. von 20 WM-Läufen mit 220 Punkten vor Hamilton (213) und Bottas (179) führt: "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, anscheinend hat ein bisschen der Speed gefehlt. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden."

Nico Hülkenberg landete in seinem Renault auf Position zwölf. Da an seinem Dienstwagen regelwidrig Motorenkomponenten getauscht wurden, wird der Emmericher aber zehn Plätze strafversetzt. Wieder einmal war für Pascal Wehrlein in der ersten K.o.-Runde Schluss. Der Sauber-Pilot kam nicht über Platz 19 hinaus.

Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 02.09.17, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 02.09.2017, 17:38