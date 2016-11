Wie der indische Rennstall am Donnerstag am Rande des vorletzten WM-Laufs am Sonntag (13.11.16/live-ticker bei sportschau.de) in Brasilien bekannt gab, erhält der 20-Jährige einen Vertrag "über mehrere Jahre" . Ocon wird Teamkollege des Mexikaners Sergio Perez, der bereits seit 2014 für Force India fährt.

"Für mich ein kleiner Rückschritt"

Wehrlein zeigte sich nach der Entscheidung zerknirscht. "Ich muss damit zurechtkommen. Es hat sich ja schon seit Tagen herauskristallisiert, gestern habe ich dann die Bestätigung bekommen" , sagte der 22-Jährige am Donnerstag (10.11.16): "Ich werde jetzt weiter auf der Strecke zeigen, was ich drauf habe. Für mich ist das ein kleiner Rückschritt, mehr nicht. Gut, dass jetzt ein Rennwochenende ansteht und ich schnell auf andere Gedanken komme."

Ocon ist da natürlich ganz anders gestimmt: "Ich freue mich sehr über den Wechsel. Ich kenne das Team bereits aus meiner Zeit als Testfahrer in der Vorsaison. Meine halbe Saison bei Manor hat mir viel Erfahrung eingebracht. Ich fühle mich bereit für die große Chance bei Force India."

"Talent wieder wichtiger als Geld"

Ocon dankte neben Manor auch Mercedes, das sowohl den jungen Franzosen als auch den ehemaligen DTM -Champion Wehrlein (22) protegiert, aber nun Ocon in sein derzeit stärkstes Kundenteam gehievt hat.

"Force India hat eine tolle Bilanz in der Arbeit mit jungen Fahrern. Sie haben uns eindringlich ihren Mut und ihre Vision deutlich gemacht, Esteban unter ihre Fittiche zu nehmen" , sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Es ist auch ein Fingerzeig für die positive Entwicklung der Formel 1, dass Talent wieder wichtiger angesehen wird als Geld. Wir können in den nächsten Jahren eines der eindrucksvollsten Talente bei dem Versuch beobachten, es an die Spitze der Formel 1 zu schaffen."

Wehrlein muss wohl bei Manor bleiben

Erst am Mittwoch hatte Renault den Briten Jolyon Palmer als zweiten Stammpiloten neben Neuzugang Hülkenberg bestätigt. Der bei Renault scheidende Däne Kevin Magnussen steht laut übereinstimmenden Medienangaben vor einem Wechsel zum US-amerikanischen Haas-Rennstall.

Es wird damit immer wahrscheinlicher, dass Wehrlein seinen auslaufenden Vertrag beim Hinterbänkler Manor, der ebenfalls Mercedes-Motoren bezieht, verlängern wird. "Ich fühle mich im Team wohl. Wir haben diese Saison einen Schritt nach vorne gemacht und Ergebnisse erzielt, die so nicht zu erwarten waren. Manor hat Potenzial" , sagte Wehrlein in Sao Paulo.

