"Wie werden Sie das Rennen angehen?" , fragt ein Reporter Nico Hülkenberg nach dem Qualifying. Er antwortet darauf: "Extrem entspannt" . Und so lässig, wie er mit der sonniggelben Kappe auf dem Kopf und in modisch zerfranster Jeans vor den Fernsehkameras steht, unterstreicht er diese Antwort.

Zum ersten Mal bei einem Werksteam

Hülkenberg sagt das nicht nur so dahin, er meint es auch so, und das hat gute Gründe. Seit dieser Saison startet er für das Renault Sport F1 Team. Also zum ersten Mal für ein echtes Werksteam. Das verfügt im Vergleich zu Kundenteams, für die Hülkenberg zuvor unter Vertrag stand, über ein grösseres Budget und mehr Möglichkeiten.

Renault ist in der Formel 1 eine Grösse und blickt auf eine bemerkenswerte Historie zurück. Das französische Unternehmen ist nicht nur einer der erfolgreichsten Hersteller von Formel-1-Motoren, sondern hat auch einiges vorzuweisen. Anfang der 1980er kämpfte Renault mit Alain Prost mehrmals um die Weltmeisterschaft, 2005 und 2006 gelang der Titelgewinn mit Fernando Alonso.

Immer dran an den Punkten

Seit letztem Jahr stellt sich Renault zu einem Neubeginn in der Formel 1 auf. Und seit diesem mit Nico Hülkenberg. Für ihn ein Aufstieg? "Aus meiner Sicht war der Schritt absolut richtig. Ich bin hier sehr zufrieden. Man konnte bislang noch keine Riesenergebnisse erwarten, aber die Richtung, in die wir gehen, stimmt."

Bereits bei den ersten beiden Rennen schrammt Hülkenberg mit den Plätzen 11 und 12 knapp an Punkten vorbei. Beim dritten, dem Grossen Preis von Bahrain, klappt es. Er landet auf Platz neun. "Der neunte Platz war gut und hat das Eis gebrochen. So früh in der Saison hat man den Job, Punkte zu erreichen, erledigt und das befreit ein bisschen. Aber das ist kein Grund, die Füsse hochzulegen. Wir haben schon noch einiges vor“, sagt Hülkenberg.

Hülkenberg hat Talent - und ist schnell

Der 29-jährige weiß, was möglich ist, er bringt schliesslich schon ein ordentliches Paket an Erfahrung mit. Bei Überprüfung der verfügbaren und qualitativ in Frage kommenden Fahrer fiel die Entscheidung von Renault im zweiten Jahr ihres Projektes Formel 1 auf Nico Hülkenberg. Denn neben Erfahrung hat er auch Talent, eine klassische Rennfahrerausbildung und ist schnell.

Schaut optimistisch in die Zukunft: Nico Hülkenberg

Nach ersten Jahren im Kartsport und diversen Nachwuchsklassen gewann er 2009 vorzeitig die GP2, eine Klasse unter der Eliteserie. Bereits 2008 überzeugte bei Wintertestfahrten der Formel 1 die Ingenieure und den Teamchef von Williams derart, dass er fester Testpilot beim britischen Traditionsteam wirde. Bei Williams debütierte er, wurde 2010 Stammfahrer, holte schnell erste Punkte, die erste Pole Position und setzte gegen Ende der Saison seinen damaligen Teamkollegen, den erfahrenen Rubens Barrichello, ständig unter Druck.

Aufgabe: den Teamkollegen im Griff haben

Für einen Rennfahrer ist das die erste entscheidende Aufgabe, den Teamkollegen im Griff zu haben, ihn zu schlagen. Hülkenberg gelingt das in den meisten Fällen. Er entwickelt sich, etabliert sich in der Szene, erfährt Anerkennung und Respekt. "Hülk" wird er gerufen, in Anlehnung an die Comicfigur "Hulk", die mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist. Die hat er nicht zu bieten, aber keiner legt sich gerne mit ihm auf der Strecke an.

Leicht überholen lässt er sich nämlich nicht, dafür ist er ein zu guter Wettkämpfer. Den Fans gefällt vor allem, dass er sich auch in anderen Kategorien der Konkurrenz stellt. Hülkenberg startet in der Langstreckenweltmeisterschaft, mit Porsche gewinnt er 2015 einen Klassiker: die 24 Stunden von Le Mans. In der öffentlichen Wahrnehmung jedoch bleibt er hinter den Weltmeistern Sebastian Vettel, Lewis Hamilton oder Nico Rosberg. Mit schlechterem Material kommt er nicht aus deren Windschatten heraus.

Langfristige Planung Richtung Podium

Das soll sich jetzt ändern. "Die Perspektive, die ich hier habe, die Arbeit, die das Team macht, das sind alles Dinge, die ich wollte und ich von diesem Projekt erwartet habe.“

Beim Grossen Preis von Russland ist gut zu beobachten, wie konzentriert, entschlossen und auch selbstsicher Hülkenberg auftritt. Im letzten Abschnitt des Qualifyings zaudert Lewis Hamilton ein wenig vor ihm, da fackelt er nicht lange und überholt den Star der Szene. Beim Rennen kann er seinen Startplatz halten, wird Achter und fährt damit erneut WM-Punkte ein.

Da soll es perspektivisch für ihn hingehen. Richtung Podium und Rennsiege, denn der fehlt ihm noch. "Es war von Anfang an klar, dass das hier kein Einjahres-Ding ist, sondern man braucht dieses Jahr als Aufbaujahr, dann folgt nächstes Jahr hoffentlich der Schritt weiter in die Top Ten und danach hoffentlich noch mehr."

Hülkenberg kennt das Geschäft - und bleibt entspannt

Was dafür spricht, ist die erkennbare Entwicklung und Verbesserung des Autos. Auch das Team wächst mit dem Fahrer zusammen. Das liegt auch an seiner ruhigen Art. Als er in Sotschi beim ersten Training aus Marketinggründen dem russischen Testpiloten Platz machen muss, kommentiert er das verständnisvoll: "Ich war 2011 auch mal in dieser Situation und habe einigen das Training abgenommen. Das ist schon okay.“ Nico Hülkenberg ist schon viel zu lange dabei, um zu wissen, dass sich Dinge in der Formel 1 sehr schnell ändern können. Deshalb sind ihm leichtfertige Erfolgsversprechungen nicht zu entlocken.

"Das ist natürlich ein Weg und wir müssen die richtigen Schritte machen und die richtigen Dinge einleiten.“ Sein entspanntes Auftreten lässt darauf schließen, dass er an sich, sein Können und an seinen Weg glaubt. Seinen Teamkollegen bei Renault, Jolyon Palmer, hängt er deutlich ab. Dem englischen Fernsehen antwortet er auf die Frage, wie er sein Karriere beschreiben würde mit: "Still there.“ Ich bin immer noch da.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 13.5., 22.50 Uhr

Stand: 11.05.2017, 10:28